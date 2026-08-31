Murió Beto Orlando, el cantante que conquistó a varias generaciones con sus canciones románticas

Tenía una extensa trayectoria y dejó una huella en la canción romántica argentina.

Beto Orlando fue una de las voces más reconocidas de la canción romántica argentina.

Es lunes se conoció el fallecimiento de Beto Orlando, una de las voces más reconocidas de la canción romántica argentina.

La noticia provocó conmoción entre sus colegas y seguidores, que despidieron a un artista con una extensa trayectoria en la música popular.

El cantante de 79 años, atravesaba un delicado estado de salud y permanecía internado en terapia intensiva . Según confirmaron, murió este lunes tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) .

La trayectoria de Beto Orlando

Beto Orlando nació el 4 de septiembre de 1946 en Las Flores, provincia de Buenos Aires. Hijo de María Delgado y Francisco Otero, desarrolló una carrera artística que alcanzó gran popularidad especialmente durante las décadas de 1970, 1980 y 1990.

Antes de consolidarse como intérprete romántico integró conjuntos y recorrió distintos escenarios del país.

En 1971 comenzó su carrera discográfica con el grupo Los 4 Soles, con el que grabó para EMI. Uno de sus primeros grandes éxitos fue “Dios del Olvido”, que le permitió obtener un Disco de Oro. Poco después inició su carrera como solista y lanzó su primer álbum, “Solamente Beto Orlando”.

Su trayectoria también trascendió las fronteras argentinas. En 1973 participó del Festival de la Canción en Uruguay y obtuvo el primer puesto con “Si Te Ofendí, Perdóname”. Al año siguiente volvió a consagrarse en el festival “De Costa a Costa”, en Piriápolis.

Durante décadas, su repertorio romántico encontró un público fiel en Argentina y en distintos países de habla hispana

Una voz que quedó en la memoria popular

La particularidad de Beto Orlando fue haber construido una carrera estrechamente ligada a la canción romántica. Sus canciones quedaron asociadas a una forma de interpretar el amor que atravesó épocas y modas. Con el paso de los años, lejos de desaparecer de los escenarios, Orlando continuó presentándose ante un público que encontraba en sus clásicos una conexión directa con recuerdos de juventud.

La música como legado familiar

La pasión por la música también continuó dentro de su familia. Sus hijos Sebastián y Belén siguieron vinculados a la actividad artística, mientras que Sebastián llegó a compartir escenarios con su padre.

Beto Orlando también había grabado junto a su hijo el álbum “Herencia Romántica”, continuando así una tradición musical que trascendió generaciones.

Ese vínculo entre familia y música fue otra de las características de una trayectoria que nunca quedó limitada a los discos y los grandes escenarios: también se construyó en el contacto permanente con el público.

Adiós a un romántico de siempre

La muerte de Beto Orlando deja un vacío en la canción romántica argentina y pone punto final a una carrera de más de cinco décadas.

Su voz acompañó a quienes se enamoraron, sufrieron una separación, dedicaron una canción o simplemente encontraron refugio en una melodía. Por eso, su despedida no representa solamente la muerte de un cantante: también significa el final de una parte de la banda sonora de varias generaciones que vibraron al ritmo de sus canciones y guardaron sus letras como parte de sus propias historias de amor.