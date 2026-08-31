Murió el músico Miguel Zavaleta, histórico líder de la banda de rock "Suéter"

El reconocido artista tenía 71 años. Su círculo íntimo dio a conocer el motivo de su fallecimiento.

La noticia fue confirmada por Hilda Lizarazu y por el periodista Sergio Marchi, quien dio la información en sus redes sociales.

Hay gran tristeza y dolor en el mundo de la música, tras conocerse este lunes la muerte de Miguel Zabaleta, fundador de Suéter y miembro fundamental del rock argentino de los años 80.

El músico partió a sus 71 años. La noticia fue confirmada por Hilda Lizarazu y por el periodista Sergio Marchi, quien dio la información en sus redes sociales.

“Murió Miguel Zavaleta a los 71 años tras luchar contra un cáncer cruel . Fue cantante de Bubu y líder de Suéter. Un tipo muy genial y divertido, animador de aquellos locos años 80. Lo vamos a extrañar muchísimo. Aquí con Tito Losavio, Beno Guelbert, Ale de Silvestre y Miguel. 2024", escribió Marchi y sumó una foto con el artista.

Sobre la enfermedad que transitaba el músico, el periodista contó que tanto él como otros amigos de su círculo íntimo lo acompañaron en estos últimos días.

“Se fue tranquilo pero a regañadientes, porque quería vencer a ese cáncer cruel”, aseguró el periodista. “Abrazo a toda la legión de amigos y amigas que lo bancaron en este tramo final”, dijo también.

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Quién era Miguel Zavaleta, el artista que dejó su impronta en el rock argentino

Zavaleta nació el 16 de febrero de 1955 y fue sin dudas una de las figuras del rock nacional de los ochenta. Comenzó su recorrido dentro del rock argentino como integrante de Bubu. Más tarde participó de proyectos como Ray Milland Band, Los Proxenetas Prófugos y Comida China.

En 1981 fundó Suéter, donde asumió los roles de cantante, compositor y tecladista. El grupo atravesó distintas formaciones y períodos de actividad hasta su última separación, en 2007, con Zavaleta como único miembro presente en todas sus etapas.

De ese repertorio surgieron canciones como "Amanece en la ruta", "Vía México", "Él anda diciendo", "Comiendo gefilte fish" y "Extraño ser". Varias de esas composiciones fueron retomadas posteriormente por intérpretes de Argentina y otros países de Latinoamérica.

En una época dorada de renovación cultural tras la dictadura cívico-militar, Suéter formó parte de la camada fundacional del nuevo sonido del rock local junto a grupos icónicos como Los Abuelos de la Nada, Virus, Soda Stereo, Los Twist, Sumo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y ZAS.

En 2023, Fabiana Cantilo recordaba aquellos años previos a los inicios de Los Twist, Los Abuelos de la Nada y Suéter, entre otros grupos, con varios de sus integrantes compartiendo diversos y efímeros proyectos.

"Yo a Pipo (Cipolatti) lo conocí por Miguel Zavaleta –recordaba Cantilo–, pero no sé cómo lo conocí a Miguel. Un día cayeron Pipo y (Daniel) Melingo. Había un montón de seres raros, era el año 80, más o menos. Hicimos los Ring Club con Vivi Tellas y Víctor Kesselman guionando una situación completamente delirante. Ahí coincidimos los pre Abuelos, los pre Twist y los pre Suéter, todos disfrazados tocando como si fuera un juicio oral. Uno hacía de juez, Zavaleta era el abogado defensor y Kesselman era el fiscal. Todos los temas eran pruebas de no se qué, ya no me acuerdo", recordó en diálogo con La Nación.