Murió una jubilada de 93 años tras el ataque de un perro dogo

La mujer había sido atacada por el animal y permanecía internada en un hospital por las graves heridas.

Una mujer de 93 años murió este viernes luego de haber sido atacada por un perro en una propiedad ubicada en la localidad de Santa Ana, Misiones. La víctima había sufrido heridas de gravedad por las mordeduras y fue trasladada al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas, donde permaneció internada.

La víctima fue identificada como Marta Moral. El ataque ocurrió durante la mañana en un inmueble situado sobre la calle Krieger, entre Stevenson y la colectora de la Ruta Nacional 12.

Según los datos recabados durante la investigación, Moral habría ingresado a la parte posterior del inmueble por circunstancias que todavía son investigadas. En ese sector se encontraba un perro Dogo que, de acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, la atacó y le provocó las lesiones.

Al momento del hecho, la propietaria de la vivienda no se encontraba en el lugar. Posteriormente, tomó conocimiento de lo sucedido y trasladó a la mujer en su vehículo particular hasta el hospital de Santa Ana.

Debido a la gravedad de las heridas provocadas por las mordeduras, Moral fue derivada al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas, donde quedó internada bajo asistencia médica.

Murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio

Fuentes policiales informaron que alrededor de las 15:30 del viernes que la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio. El personal sanitario inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró revertir el cuadro y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Personal de la Comisaría de Santa Ana, dependiente de la Unidad Regional XIII de la Policía de Misiones, continúa con las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar cómo ocurrió el ingreso de la mujer al sector donde se encontraba el animal.

Un ataque similar en Neuquén hace pocos días

Ocurrió en Colonia Rural Nueva Esperanza. Una mujer fuera atacada por un dogo y sufrió graves lesiones en uno de sus brazos. La víctima debió recibir atención médica y aseguró tener dificultades para salir de su propia casa por temor a encontrarse nuevamente con el animal.

La mujer atacada relató que el episodio ocurrió el domingo alrededor de las 13.30, cuando regresaba a su domicilio acompañada por su hermana y su hijo de apenas 16 meses.

Según explicó, se produjo inicialmente un conflicto entre perros y ella quedó inmóvil al advertir la presencia del dogo. En cuestión de segundos, el animal se abalanzó sobre ella. “Mi único reflejo fue poner el brazo antes de que me agarre la cara”, relató la joven.

El ataque le provocó dos heridas importantes: “Me arrancó dos pedazos de piel y me dejó dos agujeros”.

Tras la mordedura, un vecino del sector auxilió a Rocío y la trasladó hasta el Hospital Dr. Horacio Heller, donde recibió atención médica.