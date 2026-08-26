Qué pedía Ruben Rada para cuando se muera: la letra de la canción
Una de las composiciones más emblemáticas del artista uruguayo convierte la despedida de la vida en una auténtica celebración.
La partida de Ruben Rada, una de las figuras más queridas de la música popular rioplatense deja tras de sí un legado artístico incalculable. Sin embargo, en medio del dolor y la despedida de sus admiradores, vuelve a sonar con fuerza un clásico indispensable en su repertorio donde el propio músico dejó expresadas sus últimas voluntades con una sonrisa: "Muriendo de Plena".
Lanzada dentro de su álbum Quién va a cantar (2000), la canción se transformó rápidamente en un himno de fiesta que desafió las nociones tradicionales del duelo. A través de un ritmo pegadizo de plena y candombe, la obra transformó el concepto de la finitud en un canto de gratitud por la existencia y el baile.
Ni llantos ni negro: la fiesta de la despedida
El estribillo central del tema actúa como una manifestación directa de deseos sobre cómo concebía su propio velatorio y la forma en que esperaba ser recordado. En lugar de solemnidad, el artista exigía ritmo:
En lugar del clásico vestuario oscuro y el clima lúgubre, la letra propone colores vivos e ironía popular, pidiendo explícitamente "no quiero a la gente todita de negro", además de sugerir un banquete lleno de comida sabrosa, vino tinto y alegría compartida para celebrar la felicidad vivida.
Un himno que celebra la existencia
El núcleo conceptual de "Muriendo de Plena" no se enfoca en la tristeza de la partida, sino en el balance positivo de los años transitados. La letra sentencia que la razón para festejar en el adiós reside en el disfrute del presente: "Porque yo en la vida he sido feliz", una premisa que conectó de inmediato con el público de todas las edades en la región.
Por otra parte, la composición guarda una conocida paradoja que se manifiesta de forma divertida durante sus estrofas: "Y si no me muero, tampoco me hago problema / porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera".
La letra completa de "Muriendo de Plena"
Cuando yo me muera
No quiero canto mi pena
Prefiero que se me velen
Bailando una rica plena
Y si no me muero
Tampoco me hago problema
Porque tengo todo el tiempo
De bailar hasta que muera
No quiero a la gente
Todita de negro
Prefiero de rojo
Vestido a mi suegro
Y quiero en la tumba
Pollito y arroz
Patitas de cabra
Con todo el melón
Porque yo en la vida
He sido feliz
Y quiero morirme comiendo perdiz
Pero con vino tin-tinto
Pero con vino tinto
Pero con vino tin-tinto
Pero con vino tinto
Pero con vino tin-tinto
Pero con vino tinto
Pero con vino tin-tinto
Pero con vino tinto
Cuando yo me muera
No quiero canto mi pena
Prefiero que se me velen
Bailando una rica plena
Y si no me muero
Tampoco me hago problema
Porque tengo todo el tiempo
De bailar hasta que muera
No quiero a la gente
Todita de negro
Prefiero de rojo
Vestido a mi suegro
Y quiero en la tumba
Pollito y arroz
Patitas de cabra
Con todo el melón
Porque yo en la vida
He sido feliz
Y quiero morirme comiendo perdiz
Pero con vino tin-tinto
Pero con vino tinto
Pero con vino tin-tinto
Pero con vino tinto
Pero con vino tin-tinto
Pero con vino tinto
Pero con vino tin-tinto
Pero con vino tinto
Cuando yo me muera
No quiero canto mi pena
Prefiero que se me velen
Bailando una rica plena
Y si no me muero
Tampoco me hago problema
Porque tengo todo el tiempo...
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