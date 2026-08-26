El clima en Neuquén

icon
14° Temp
38% Hum
Espectáculos
La Mañana canción

Qué pedía Ruben Rada para cuando se muera: la letra de la canción

Una de las composiciones más emblemáticas del artista uruguayo convierte la despedida de la vida en una auténtica celebración.

Ruben Rada murió a los 83 años.

Ruben Rada murió a los 83 años.

La partida de Ruben Rada, una de las figuras más queridas de la música popular rioplatense deja tras de sí un legado artístico incalculable. Sin embargo, en medio del dolor y la despedida de sus admiradores, vuelve a sonar con fuerza un clásico indispensable en su repertorio donde el propio músico dejó expresadas sus últimas voluntades con una sonrisa: "Muriendo de Plena".

Lanzada dentro de su álbum Quién va a cantar (2000), la canción se transformó rápidamente en un himno de fiesta que desafió las nociones tradicionales del duelo. A través de un ritmo pegadizo de plena y candombe, la obra transformó el concepto de la finitud en un canto de gratitud por la existencia y el baile.

Ni llantos ni negro: la fiesta de la despedida

El estribillo central del tema actúa como una manifestación directa de deseos sobre cómo concebía su propio velatorio y la forma en que esperaba ser recordado. En lugar de solemnidad, el artista exigía ritmo:

"Cuando yo me muera, no quiero llantos ni penas. Prefiero que se me vele bailando una rica plena."

En lugar del clásico vestuario oscuro y el clima lúgubre, la letra propone colores vivos e ironía popular, pidiendo explícitamente "no quiero a la gente todita de negro", además de sugerir un banquete lleno de comida sabrosa, vino tinto y alegría compartida para celebrar la felicidad vivida.

Un himno que celebra la existencia

El núcleo conceptual de "Muriendo de Plena" no se enfoca en la tristeza de la partida, sino en el balance positivo de los años transitados. La letra sentencia que la razón para festejar en el adiós reside en el disfrute del presente: "Porque yo en la vida he sido feliz", una premisa que conectó de inmediato con el público de todas las edades en la región.

Por otra parte, la composición guarda una conocida paradoja que se manifiesta de forma divertida durante sus estrofas: "Y si no me muero, tampoco me hago problema / porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera".

La letra completa de "Muriendo de Plena"

Cuando yo me muera

No quiero canto mi pena

Prefiero que se me velen

Bailando una rica plena

Y si no me muero

Tampoco me hago problema

Porque tengo todo el tiempo

De bailar hasta que muera

No quiero a la gente

Todita de negro

Prefiero de rojo

Vestido a mi suegro

Y quiero en la tumba

Pollito y arroz

Patitas de cabra

Con todo el melón

Porque yo en la vida

He sido feliz

Y quiero morirme comiendo perdiz

Pero con vino tin-tinto

Pero con vino tinto

Pero con vino tin-tinto

Pero con vino tinto

Pero con vino tin-tinto

Pero con vino tinto

Pero con vino tin-tinto

Pero con vino tinto

Cuando yo me muera

No quiero canto mi pena

Prefiero que se me velen

Bailando una rica plena

Y si no me muero

Tampoco me hago problema

Porque tengo todo el tiempo

De bailar hasta que muera

No quiero a la gente

Todita de negro

Prefiero de rojo

Vestido a mi suegro

Y quiero en la tumba

Pollito y arroz

Patitas de cabra

Con todo el melón

Porque yo en la vida

He sido feliz

Y quiero morirme comiendo perdiz

Pero con vino tin-tinto

Pero con vino tinto

Pero con vino tin-tinto

Pero con vino tinto

Pero con vino tin-tinto

Pero con vino tinto

Pero con vino tin-tinto

Pero con vino tinto

Cuando yo me muera

No quiero canto mi pena

Prefiero que se me velen

Bailando una rica plena

Y si no me muero

Tampoco me hago problema

Porque tengo todo el tiempo...

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel