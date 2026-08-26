Mercurio entró en Virgo y comienza un período clave para tomar decisiones: qué pasa con tu signo
A continuación te traemos los aspectos claves para que este período no te tome por sorpresa.
Mercurio es el planeta asociado con la comunicación, el pensamiento y el aprendizaje e ingresó en Virgo este 25 de agosto de 2026 y permanecerá allí hasta el 10 de septiembre. Según la astrología, el tránsito favorece una energía más práctica, ordenada y enfocada en los detalles.
Durante estas semanas, será un período propicio para organizar pendientes, revisar errores, establecer prioridades y transformar ideas en proyectos concretos. Sin embargo, la influencia también puede aumentar la tendencia a la crítica y a la exigencia.
La importancia de esta etapa
Mercurio es uno de los planetas asociados con Virgo, por lo que su tránsito por este signo de tierra potencia cualidades como la lógica, el análisis, la precisión y la capacidad para resolver problemas.
La energía de este período invita a revisar información, ordenar documentos, estudiar, planificar y mejorar rutinas. También puede impulsar una mirada más detallista sobre situaciones que antes parecían confusas. El desafío será evitar que la búsqueda de perfección se transforme en exceso de crítica o preocupación por cuestiones menores.
Aries
Mercurio en Virgo te invita a bajar el ritmo y revisar tus prioridades. Será un buen momento para organizar la rutina, ordenar actividades y prestar atención a los hábitos cotidianos.
Tauro
Para Tauro, esta energía puede resultar especialmente cómoda. Mercurio favorece la creatividad y ayuda a convertir ideas, talentos o pasiones en proyectos concretos.
Géminis
Como Mercurio es tu planeta regente, este tránsito puede sentirse con especial intensidad. El foco estará puesto en el hogar, la familia y los asuntos personales que necesitan conversación, organización o una solución.
Cáncer
La comunicación será una de tus principales fortalezas. Mercurio en Virgo favorece los estudios, el aprendizaje, los contactos y los viajes cortos, además de facilitar la expresión de tus ideas.
Leo
El tránsito pone el foco en el dinero, los ingresos y los recursos personales. Es un buen período para revisar gastos, analizar tu situación financiera y establecer objetivos económicos más claros.
Virgo
Mercurio llega a tu signo y potencia especialmente tu capacidad de análisis, observación y comunicación. Podrás sentir una renovación mental y contar con mayor claridad para presentar ideas, iniciar proyectos y definir qué querés conseguir.
Libra
Mercurio en Virgo te propone hacer una pausa antes de actuar. Será un período favorable para la introspección, la reflexión y la planificación, mientras algunas ideas necesitan tiempo para madurar.
Escorpio
La vida social y los proyectos colectivos cobran protagonismo. Este tránsito puede ayudarte a ampliar tu red de contactos y generar conexiones útiles para el futuro.
Sagitario
Para Sagitario, Mercurio activa cuestiones vinculadas con la carrera, la reputación y la posición pública. Será fundamental prestar atención a los detalles y evitar decisiones improvisadas.
Capricornio
El tránsito puede abrir la puerta a nuevos conocimientos, estudios y experiencias. Es un momento favorable para realizar trámites, planificar viajes y explorar oportunidades que amplíen tu perspectiva.
Acuario
Mercurio en Virgo impulsa una mirada más analítica sobre el dinero compartido y los acuerdos económicos. Inversiones, herencias, recursos compartidos y otros asuntos financieros pueden requerir especial atención.
Piscis
Al encontrarse Virgo frente a Piscis en el zodíaco, Mercurio activa especialmente las relaciones, alianzas y acuerdos. La comunicación será clave para evitar confusiones y alcanzar entendimientos con otras personas.
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