A continuación te traemos los aspectos claves para que este período no te tome por sorpresa.

Mercurio entró en Virgo y comienza un período clave para tomar decisiones: qué pasa con tu signo.

Mercurio es el planeta asociado con la comunicación, el pensamiento y el aprendizaje e ingresó en Virgo este 25 de agosto de 2026 y permanecerá allí hasta el 10 de septiembre. Según la astrología, el tránsito favorece una energía más práctica, ordenada y enfocada en los detalles.

Durante estas semanas, será un período propicio para organizar pendientes, revisar errores, establecer prioridades y transformar ideas en proyectos concretos. Sin embargo, la influencia también puede aumentar la tendencia a la crítica y a la exigencia.

Mercurio es uno de los planetas asociados con Virgo, por lo que su tránsito por este signo de tierra potencia cualidades como la lógica, el análisis, la precisión y la capacidad para resolver problemas.

La energía de este período invita a revisar información, ordenar documentos, estudiar, planificar y mejorar rutinas. También puede impulsar una mirada más detallista sobre situaciones que antes parecían confusas. El desafío será evitar que la búsqueda de perfección se transforme en exceso de crítica o preocupación por cuestiones menores.

Aries

Mercurio en Virgo te invita a bajar el ritmo y revisar tus prioridades. Será un buen momento para organizar la rutina, ordenar actividades y prestar atención a los hábitos cotidianos.

Tauro

Para Tauro, esta energía puede resultar especialmente cómoda. Mercurio favorece la creatividad y ayuda a convertir ideas, talentos o pasiones en proyectos concretos.

Géminis

Como Mercurio es tu planeta regente, este tránsito puede sentirse con especial intensidad. El foco estará puesto en el hogar, la familia y los asuntos personales que necesitan conversación, organización o una solución.

Cáncer

La comunicación será una de tus principales fortalezas. Mercurio en Virgo favorece los estudios, el aprendizaje, los contactos y los viajes cortos, además de facilitar la expresión de tus ideas.

Leo

El tránsito pone el foco en el dinero, los ingresos y los recursos personales. Es un buen período para revisar gastos, analizar tu situación financiera y establecer objetivos económicos más claros.

Virgo

Mercurio llega a tu signo y potencia especialmente tu capacidad de análisis, observación y comunicación. Podrás sentir una renovación mental y contar con mayor claridad para presentar ideas, iniciar proyectos y definir qué querés conseguir.

Libra

Mercurio en Virgo te propone hacer una pausa antes de actuar. Será un período favorable para la introspección, la reflexión y la planificación, mientras algunas ideas necesitan tiempo para madurar.

Escorpio

La vida social y los proyectos colectivos cobran protagonismo. Este tránsito puede ayudarte a ampliar tu red de contactos y generar conexiones útiles para el futuro.

Sagitario

Para Sagitario, Mercurio activa cuestiones vinculadas con la carrera, la reputación y la posición pública. Será fundamental prestar atención a los detalles y evitar decisiones improvisadas.

Capricornio

El tránsito puede abrir la puerta a nuevos conocimientos, estudios y experiencias. Es un momento favorable para realizar trámites, planificar viajes y explorar oportunidades que amplíen tu perspectiva.

Acuario

Mercurio en Virgo impulsa una mirada más analítica sobre el dinero compartido y los acuerdos económicos. Inversiones, herencias, recursos compartidos y otros asuntos financieros pueden requerir especial atención.

Piscis

Al encontrarse Virgo frente a Piscis en el zodíaco, Mercurio activa especialmente las relaciones, alianzas y acuerdos. La comunicación será clave para evitar confusiones y alcanzar entendimientos con otras personas.