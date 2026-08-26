Los insólitos métodos de Natalie Weber para controlar a Mauro Zárate: esto hacía para descubrir al futbolista

Natalie Weber sorprendió al hablar con total sinceridad sobre los celos que atravesó durante los primeros años de su relación con Mauro Zárate . En una entrevista con Pampita para Infobae, la modelo recordó aquella etapa de su matrimonio y contó cuáles eran las situaciones que observaba cuando tenía sospechas sobre una posible infidelidad.

Durante la conversación, Pampita recuperó una vieja declaración de Weber que había generado repercusión: en aquel entonces, había contado que llegó a oler la ropa interior de su marido para comprobar si había estado con otra mujer. Sin embargo, Natalie aclaró que aquella frase había surgido como una broma y que terminó acompañándola durante años: “Una vez lo dije, pero en chiste, y quedó. ¡No, me moría del asco! ¿Oler un calzón?”, explicó entre risas. La modelo recordó además que Moria Casán volvió a consultarle por aquella situación tiempo después, durante una visita al programa de Mirtha Legrand. Como ni siquiera tenía presente con exactitud qué había dicho originalmente, decidió continuar con la humorada .

Aunque negó haber llegado a revisar la ropa interior de Mauro Zárate, Weber reconoció que sí tenía otros métodos para intentar descubrir si algo extraño estaba ocurriendo. Uno de ellos consistía en prestar atención al olor de determinadas prendas: “Cuellito de camisa y de remera sí olí para ver si había perfume de mujer”, confesó. Según relató, ese tipo de estrategias también formaban parte de las conversaciones que mantenía con sus amigas cuando buscaban detectar señales que pudieran despertar sospechas.

El futbolista se fue a vivir a Europa y la modelo se quedó en Argentina con los dos hijos que tiene en común.

El teléfono celular era otro de los elementos a los que prestaba especial atención. Para Natalie, una demora inesperada cuando pedía utilizar el dispositivo podía convertirse en una señal de alerta: “Le decís: ‘Ay, ¿me prestás un toque el celular?’. ‘Sí, sí’. Y tarda tres segundos. Es porque está borrando algo o está poniendo modo avión o algo raro”, explicó. También observaba la reacción de su pareja cuando le solicitaba conocer su ubicación: “Y otra cosa, si cuando le pedís ‘mandame ubicación’, tarda en mandártela o te dice ‘No, no...’”, señaló.

Natalie Weber en #LoDePampita: "No olí calzoncillos, pero sí cuellos de camisa"

Mirá la entrevista completa de #LoDePampita con Caro Ardohain en https://t.co/Ck7zAQZQZG pic.twitter.com/J6jlnDwYs2 — infobae (@infobae) August 26, 2026

Los años cambiaron los celos

Con el paso del tiempo, la modelo aseguró que logró dejar atrás buena parte de esas inseguridades: “Al principio era muy celosa yo. Ahora ya estoy más tranquila”, reconoció. Weber explicó que atravesaba aquella etapa siendo muy joven y mientras Zárate desarrollaba su carrera futbolística en Europa: “Yo era chica y él jugaba en la Lazio”, recordó.

Actualmente, la pareja cuenta con un acuerdo para manejar situaciones que puedan resultar incómodas: “Nosotros tenemos un código con Mauro que cuando a mí me escribe alguien de su ámbito o a él le escribe alguien del mío, nos lo contamos”, concluyó Natalie, dejando en claro que con los años encontraron una dinámica diferente para cuidar la confianza dentro de su relación.