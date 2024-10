Cuál fue la amiga que traicionó a Natalie Weber con su marido

“Una vez vamos a una fiesta, estábamos ahí y yo veo una secuencia un poco extraña. Mauro ya estaba de mal humor porque estaba ahí, no quería ir. No quería bailar, no quería tomar, no quería nada. Estaba sentado medio con cara de pocos amigos y ella le hablaba un montón. Yo pensé que estaba flasheando, que me había pegado el champán”, siguió relatando.

Embed - NATALIE WEBER EN #DESENCRIPTADOS: "UNA AMIGA SE QUISO LEVANTAR A MI MARIDO"

Natalie contó que en la fiesta, la mujer que le hablaba mucho a su marido, de repente lo tocó. “Le tocó la entrepierna. Y yo me fui con Mauro. No le dije nada. Y en el auto, él me contó lo que ella le dijo. Le dijo que le gustaba mucho su sonrisa. O sea, le dijo ‘me gustás, ¿qué hacemos?’”, siguió Natalie, indignada.

“Y Mauro le respondió, ‘¿vos estás loca?’. Aplaudan. No sabemos si reaccionó así porque yo estaba ahí, pero no importa. Gracias, igual”, cerró, entre risas.

Polémica con Natalie Weber por el escándalo de los carpinchos

En el exclusivo barrio de Nordelta, los carpinchos han vuelto a ser el centro de atención y debate, tal como ocurrió durante la pandemia en 2020. La proliferación de estos animales ha generado una mezcla de admiración y conflicto entre los residentes, especialmente con la modelo Natalie Weber, quien ha compartido su experiencia personal en varias entrevistas y programas de televisión.

Embed - POLÉMICA EN NORDELTA: la casa de Natalie Weber destrozada por los carpinchos

En una reciente aparición en el programa "Desayuno Americano" (América), Weber expresó su preocupación por el creciente número de carpinchos en su barrio, El Golf. “El carpincho no hace nada, no ataca, no molesta, lo que pasa es que va a llegar un momento en el que la situación va a ser un poco insostenible, porque se reproducen y cada vez hay más”, comentó la modelo. La presencia de estos animales en Nordelta no es nueva, pero su número ha aumentado significativamente, provocando daños en propiedades privadas.

Weber detalló los destrozos que han causado los carpinchos en su casa, mostrando las remodelaciones que tuvo que hacer para evitar que ingresen a su hogar. Dijo que cercó toda su propiedad para evitar el paso de los animales desde el lago hasta su patio. “Me rompen todo”, afirmó la modelo, quien también mencionó un accidente en el que una persona atropelló a uno de estos animales, destacando los peligros que representan cuando cruzan las avenidas del barrio.

Desde el estudio, el periodista Damián Rojo defendió la presencia de los carpinchos y criticó a los residentes por no permitirles acceder al agua del lago. “¿Cómo no van a tomar agua de la pileta si no los dejan tomar agua ni del lago? En realidad, quienes invadimos a los carpinchos somos nosotros”, argumentó. Weber respondió: “No mi amor, una casa es una propiedad privada y ellos tienen lugares con acceso al lago para tomar agua”.

Natalie Weber 1.jpg

El debate en el programa también incluyó la opinión de Pamela David, quien preguntó sobre los daños que sufrieron otros vecinos de Nordelta debido a los carpinchos. Natalie Weber admitió que sufrió destrozos en los canteros de su casa y explicó que “ahora tenemos que convivir los dos, entonces de qué manera se puede convivir nosotros, no molestándolos a ellos ni ellos a nosotros”.

La modelo relató que con frecuencia encuentra carpinchos durmiendo en su jardín y que estos animales ensucian su piscina y rompen sus plantas. Mostró una lona que tuvo que colocar en la puerta del jardín para evitar la entrada no solo de carpinchos, sino también de coipos. “Te pasa de que a veces el jardinero te deja esta puerta abierta y sí, te entran, y a la noche veo de mi cuarto y tengo cuatro carpinchos en el jardín y digo ‘listo, mañana es un desastre’”, contó.