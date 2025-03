La dura información de Julieta Prandi sobre sus hijos

Sobre ese tema, Julieta Prandi fue sumamente dura y tajante: “El título de padre le queda grande. Padre, no, porque es una persona que vela por tus derechos, tu protección y tu salud, es alguien que se preocupa”.

“El poner una semillita no te hace papá, viene con responsabilidades y obligaciones. Sí es el padre biológico, pero después no hizo nada por ellos, mis hijos, sus hijos, no quieren verlo y no lo ven. Yo pasé por el horror y me tuve que reconstruir, y ojalá termine en agosto y ya”, expresó consternada la ex modelo.

image.png

Julieta Prandi se explayó sobre el juicio

En primer lugar, la ex conductora de Zapping contó: “El 7 de agosto arranca el juicio penal y se enfrenta a una pena como de 20 años de cárcel. Voy a hacer un poco de historia, antes de casarme, incluso, yo le firmé un poder general administrativo, que lo revoqué el día que me fui de mi casa, amenazada de muerte, en el 2019.

“Durante esos años él cobraba y manejaba mi dinero y cuentas. Ha firmado en mi nombre, por eso de muchas cuestiones económicas yo me voy enterando con el correr de los años”, completó respecto a esos duros años.

image.png

Asimismo, cuando Mazzocco le preguntó qué esperaba de la justicia, Julieta respondió: “A mí lo económico no me interesa, lo que me importa es la violencia que yo recibí de este señor y espero que la justicia esté a la altura. Porque yo me realicé todas las pericias y son claras al señalar que yo no miento, pero la otra parte no se las quiso hacer. Si fuera tan inocente, se prestaría”.

Para cerrar, disparó: “Yo espero que tenga una pena ejemplar, en prisión, que sirva para sentar un precedente para todas las causas de violencia, que al día de hoy siguen sin pena. Y no lo digo por mí, sino por la cantidad de mujeres que sufren violencia de género y hasta femicidio. Mi caso se conoce porque tengo un trabajo público, sino no se conocería. No saben lo que me costó llegar a una fecha de juicio. Demasiadas veces los legajos guardados en cajones”.