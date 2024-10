Quién es el deportista que habría conquistado a Pampita

En las últimas horas, se conoció una foto que publicó la revista Caras en la que se ve a la modelo y conductora en un palco del Teatro Colón disfrutando de “Escalandrum presenta Piazolla ‘74” un homenaje al compositor Astor Piazolla. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la ex de Moritán estaba muy bien acompañada.

La foto muestra a la morocha junto a Martín Pepa (no es el ex Gran Hermano que compró 15 kilos de lechuga) sino un millonario polista que tiene vínculo con Facundo Pieres, el novio de Zaira Nara. Los rumores de romance no tardaron en llegar y el entorno de Pampita asegura que “se están conociendo”.