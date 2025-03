Habló el detenido por el caso Luciana Muñoz y apuntó contra la policía: qué dijo

"Yo no tendría por qué haber ido a dar testimonio, por el hecho de que el día anterior me habían allanado la casa, y una vez que te allanan sos sospechoso, no podés dar testimonio", dijo Avilés desde la vereda de la casa de su madre, donde cumple la prisión domiciliaria por falso testimonio y riesgo de entorpecimiento de la investigación por el caso de Luciana.

Audiencia formulacion de cargos - caso Luciana Muñoz (11).jpg

"Tres veces me allanaron ya, la primera fue voluntaria", dijo y sin precisar en qué fecha, aseguró: "fue el comisario de la (Comisaría) 20 a preguntarme por la chica y yo le hice pasar a mi casa sin problema". La segunda vez, de acuerdo a su relato, Avilés indicó: "yo no me encontraba en el domicilio, no me dejaron ningún papel, como orden de allanamiento, como para saber que me habían allanado".

En el segundo allanamiento formal, pero la tercera vez que supuestamente la policía ingresó a su domicilio, Avilés señaló que encontraron las manchas de sangre, por lo cual él aseguró que le formularon cargos. En este caso, cuestionó por qué no encontraron la sangre antes y afirmó que "era toda mía", es decir, su propia sangre.

De acuerdo a la información que consta en la causa, las evidencias hemáticas se recolectaron en distintos allanamientos realizados entre el 22 y 23 de agosto. El equipo de Criminalística del Cuerpo Médico Forense descubrió que se trataba de sangre humana que no solo observaron en el suelo, sino en un par de zapatillas y un palo de golf en el interior de un auto.

Luego, el informe brindado por el Laboratorio Central, indicó que la sangre encontrada en los distintos lugares peritados no era de mujer, lo que descartó de plano que se trate de sangre de Luciana Muñoz. De todas maneras, la fiscalía decidió que ese hecho no alteraba la línea investigativa porque Avilés había incurrido en falso testimonio en la causa que empezó el 16 de julio cuando se radicó la denuncia de desaparición de Luciana porque fue vista por última vez el 13 de julio.

El exnovio acusó a la mamá de Luciana y a la policía

A pesar del cuestionamiento de los periodistas por la falta de pruebas, el ex novio de Luciana dijo: "para mí sabe la madre más que nada". Acto seguido, señaló: "A vos se te pierde una hija, ¿faltarías a alguna audiencia?, yo como padre no falto a ningún lado, esta mujer se presentó a una o dos audiencias" y agregó: "las amigas de Luciana fueron a verme y me decían que la mamá de Luciana, Lila defendía mucho al chico porque se juntaba mucho con él, yo creo que él tiene algo que ver".

De esa manera, no se limitó a realizar cuestionamientos a la madre, a quien aseguró que no se conocen, porque el entorno donde se veían con Luciana era la casa de él ubicada en Parque Industrial, y agregó: "había cariño y respeto, eso llevó a no seguir como nada formal, no es mi pareja, yo no veía a Luciana hacía mes y medio".

En tanto, Avilés apuntó contra la Policía de Neuquén que tuvo un rol protagónico en la búsqueda por la meseta y relevamiento de cámaras, y dijo "teniendo tanta relevancia este caso" se quedó con lo que dicen "los llamados anónimos de avistamientos de Luciana en Parque Industrial" y deslizó: "da para pensar que esto es un arreglo para tapar".

Reel Investigadores Luciana Muñoz.mp4

En esta misma línea, sintetizó sus sospechas: "si sos policía no podés recibir llamados anónimos por la gravedad de la desaparición de una persona" y consideró que la causa "tiene mucho olor a trata", por lo cual expresó su deseo de que el caso deje de estar en manos de la justicia provincial y aseguró: "si entra la policía federal se descubre toda la verdad". Consultado por un vínculo con la trata de personas o el narcotráfico, Avilés lo negó rotundamente y afirmó: "yo soy barbero, no tengo antecedentes", y confirmó ser consumidor de cocaína "pronto a dejarlo, si dios quiere con todo esto que pasó uno no quiere estar más cerca de estas cosas".

Durante la entrevista le pidieron un mensaje a quienes no creen en su inocencia y dijo: "lo que le diría a la familia de Luciana es que se quede tranquila, que yo no tengo nada que ver, y si el caso se hace federal vamos a saber qué paso con Luciana". Incluso, hizo una promesa y aseguró estar dispuesto "a luchar porque se sepa la verdad".

Además, se dirigió a la sociedad: "tengo mi conciencia totalmente tranquila, recién salgo a hablar ahora porque me parece que es el momento, de mí se dijeron muchas cosas y no me conocen" y quiso aclarar: "se le hicieron pericias al auto, no se prendió fuego ni se quemaron las supuestas evidencias".

"Tengo domiciliaria para tranquilizar a la sociedad"

El próximo jueves a as 10.30 en la Ciudad Judicial está prevista una audiencia de control de investigación. Avilés continúa detenido ininterrumpidamente desde el 28 de agosto de 2024, a 46 días de la desaparición de Luciana Muñoz, por falso testimonio y riesgo de entorpecer la investigación. Sin embargo, la condición fue cambiando: primero tuvo prisión domiciliaria, luego, al incumplir 14 veces, le otorgaron la preventiva, que fue confirmada en enero de 2025 por el tribunal de impugnación integrado por los jueces Andrés Repetto, Federico Sommer y la jueza Patricia Lupica Cristo hasta que nuevamente volvió a cumplir la domiciliaria en la casa de su madre.

Consultado sobre el incumplimiento, Avilés expresó: "es mentira porque mostraron un papel que decía que ese registro era de la provincia de Neuquén, pero a mí me llamaban desde Buenos Aires para saber si estaba en mi casa". Además, en la salida en vivo por R7 indicó: "yo nunca dije que no estuve en el lugar, dije que no me acuerdo, por eso está mal, si te van a meter en cana por falso testimonio", sostuvo Avilés.

En su declaración, Avilés dijo no haber estado con Luciana el día de la desaparición, 13 de julio, pero la fiscalía aportó testimonios que dan cuenta que estuvo con la joven, discutió y la llevó a su casa por lo cual lo acusó. Frente a esto, el detenido consideró "eso es todo mentira" e incriminó a otro hombre que supuestamente también habría sido pareja de Luciana: "lo dicen los testigos para tapar al otro lado que hizo la cagada, no puedo creer que la chica se veía con un chico y de ese no se le formuló nada, no se le preguntó nada".

Audiencia formulacion de cargos - caso Luciana Muñoz (3).jpg

Sin embargo, cuando quiso cuestionar la acusación que pesa contra él mismo, Avilés, dijo: "si Luciana se pierde en un sector a una hora, por qué tratar de conectarlo con un romance con un muchacho si no tienen las pruebas suficientes".

Luego, Avilés cambió el relato respecto al testimonio que brindó sobre la relación donde señalaba que con Luciana Muñoz estaban de novios y tratando de formalizar el vínculo, lo que luego a través de otros testigos surgió que la relación se había cortado un mes y medio antes: "no sé si llamarlo relación hoy en día, yo no estaba solamente con Luciana, no sé por qué hacen la carátula de ex novio, lo hacen para agraviar".

Frente al punto de la tecnología celular que lo ubicó en las inmediaciones del lugar en el día en que desapareció Luciana, Avilés dijo: "todos los días conducía al oeste, nunca me dejaron decir a mí que era una ruta rutinaria la que yo tenía, no puedo entender como pudieron hacer eso porque no lo tienen grabado" y más adelante aseguró: "yo no veía a Luciana hacía mes y medio".

Tras intentar rebatir públicamente la acusación de la fiscalía por falso testimonio, el único detenido por la desaparición de Luciana Muñoz dijo que la justicia no lo libera porque "no quieren dar un golpe, pum liberamos a este y todavía no tenemos a nadie" y aseguró: "sigo con domiciliaria para tranquilizar a la sociedad".