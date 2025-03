Un conocido abogado se hizo cargo de la búsqueda de Luciana Muñoz: "Voy a llenar las cárceles de detenidos"

Se trata de la joven desaparecida desde julio de 2024. Solo hay un detenido en la causa, su ex novio, aunque tampoco esto ha servido para conocer qué le pasó.

A pesar de las incontables horas de investigación, nada aportaba un indicio certero, pero a 46 días de la desaparición, la Justicia detuvo a Maximiliano Aviles, ex pareja de Luciana, por falso testimonio y por haber entorpecido la causa. Es que Avilés dijo no haber estado con Luciana el día de la desaparición, pero hay testimonios que lo complican y que dan cuenta que estuvo con la joven, discutió y la llevó a su casa. Luego la tecnología ha hecho su trabajo y lo ha ubicado en inmediaciones del lugar de la desaparición.

Audiencia formulacion de cargos - caso Luciana Muñoz (12).jpg

Cuando estaban tratando de rearmar todo el rompecabezas, los investigadores allanaron, entre el 24 y 25 de agosto, la casa de un dealer y también la del exnovio y en ambas viviendas observaron manchas que podían corresponderse con sangre.

Por todo esto, el fiscal Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez le imputaron el delito de falso testimonio (dos hechos en concurso real). El joven ha pasado por prisión preventiva y actualmente se encuentra en domiciliaria, pero a 8 meses de la desaparición, la causa parece haber llegado a un callejón sin salida.

En ese contexto es que la madre de Luciana cambió su representación y contrató al abogado particular Alfredo Cury para que la ayude a impulsar el caso.

Alfredo Cury

Nuevo abogado

En declaraciones radiales esta semana, el letrado Cury sostuvo sobre su aporte a la causa que "lo que se va a cambiar ahora es la perspectiva; hasta ahora hubo hermetismo, hubo silencio, se juzgó a la víctima, a la familia, hacían sentir incómoda a la madre; esto se terminó. Vamos a llevar luz donde había oscuridad. El que tiene que sentir miedo, vergüenza, son los demonios que se llevaron a Luciana. El cambio de paradigma es lo que ayuda a desarrollar esto. Voy a ir también contra los amigos y familiares de esas personas, que saben y no dicen nada. A los que hicieron esta maldad no les interesa porque son del ambiente de la delincuencia, por eso también voy contra quienes están con ellos. Basta de no hablar por miedo".

Sobre las múltiples teorías que se tienen sobre el paradero de la joven, lo resumió a que "o está en Neuquén, o está fuera de Neuquén". "Lo que se ha hecho, bien o mal, no ha alcanzado. Lo que importa es lo que hacemos distinto desde ahora para tener un resultado distinto", remarcó, aunque opinó sobre las medidas tomadas hasta el momento y el único detenido en la causa: "Yo hubiera sido mucho más severo. Con las evidencias que estuve recolectando, hubiera allanado toda la provincia y demorado a todo el mundo, pero todos tienen miedo de actuar".

El abogado adelantó además que esta semana se acercó a Casa de Gobierno para entregarle una nota al gobernador Rolando Figueroa pidiendo su apoyo para continuar la búsqueda y además que se dé una difusión de la misma fuera de la provincia, teniendo en cuenta que la joven puede haber sido trasladada.

Luciana Muñoz

"Si es trata de personas, necesitamos que su historia se conozca en todo el país y alguna persona va a aportar un dato, nos va a ayudar. Basta de tantos derechos, quiero más detenciones, más allanamientos. Las cárceles las voy a llenar de detenidos, pero es momento de que esta gente que hace daño a la familia empiece a pagar", señaló.

Además, indicó que de toda la prueba recabada por los investigadores en los últimos meses, surgen "dos líneas investigativas" predominantes: una que indicaría que la joven desaparecida sigue viva y otra que indica lo contrario.

"Nadie se anima a tomar decisiones. De la investigación surgen varios datos, lo que pasa es que todos van tan suavecito, tan despacito para no molestar a nadie, que no se ha avanzado. Yo hubiera detenido a todo el mundo porque existen contradicciones", aseguró.

Finalmente, sobre el detenido Avilés, sostuvo: "Ese chico sabe mucho más y yo no iría por falso testimonio, yo iría por cómplice primario, que le corresponde la misma pena. Yo ya tengo los nombrecitos, tengo la historia y la sociedad tiene que saber quiénes son estos monstruos; no más respeto, lo que voy a respetar es a Luciana y a su familia".

Actualmente hay una recompensa de 100 millones de pesos para quien aporte datos fehacientes sobre el paradero de la joven.