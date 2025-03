Declaró Jana Maradona, se quebró en llanto y complicó a Leopoldo Luque

La hija del ex futbolista complicó al neurocirujano y emocionó a los jueces al contar como se enteró de la muerte de su papá.

Juicio Diego Maradona.jpg Giannina, Dalma y Jana Maradona durante el juicio que investiga la muerte de su papá, Diego Maradona.

Y agregó: “Decía que mi papá no iba a querer. Que se iba a sentir más cómodo en una internación domiciliaria y que la gente de Swiss Medical se quería promocionar con mi papá”.

Emoción y llanto de Jana Maradona

Durante su declaración, la hija de Diego relató cómo fueron los momentos previos a enterarse de la muerte de su papá y se emocionó ante los jueces.

"El 25 de noviembre llamé a (Christian) Pomargo y le dije que iba a ir. Yo vivo a 40 minutos, entonces me pedí un auto. En el medio del camino, el papá de una amiga me mandó un mensaje y me dio el pésame", contó.

"Pensé que era mentira porque en la TV inventan sobre eso. Al rato me llega un mensaje que dice 'venite ya porque tu papá entró en paro'. Cuando entro con el auto al barrio, llegando a la esquina, escucho en la radio que había fallecido Diego Maradona", agregó.

"Después llegué a la casa y Monona me dice 'lo siento mucho'. Estaba mi papá en la cama y había fallecido", recordó.