La comprometedora declaración de la agente inmobiliaria y del dueño de la casa en que murió Diego Maradona

Juicio, Diego Maradona.jpg Maqueta de la casa donde murió Diego Maradona.

“El 6 de noviembre (de 2020) me empezó a contactar Vanesa Morla para que le envíe casas para trasladar a Diego. Vanesa me dijo que recién estaba operado de la cabeza, que las hijas se iban a encargar de todo pero que ella tenía que buscar la casa y ellas tomar la decisión”, expresó Jordán Camus.

Además, aseguró que Maradona “venía a estar tranquilo, a estar con las hijas y en tratamiento”, y agregó que les envió fotos de las propiedades a Vanesa para que las distribuya al resto de la familia.

La agente inmobiliaria mostró una serie de propiedades hasta que se definió por la del barrio San Andrés. “Me pidieron una casa con suite en planta baja. Maximiliano Pomargo (asistente de Maradona) me dijo que tenía que hablar con Diego y Giannina Maradona. No vi el rostro de Maradona en la videollamada. Pomargo me dijo que eran ellos pero no vi los rostros porque les estaba mostrando la casa. Yo creo que eran", afirmó.

"No me acuerdo si fue Vanesa o Pomargo el que me dio el ok”, aseguró la mujer.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona.jpg Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona.

Tras la declaración, el abogado Fernando Burlando, quien representa a las hijas Dalma y Gianinna Maradona, mostró frente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro, una serie de contradicciones respecto a la declaración testimonial de Jordán Camus realizada en sede judicial durante la instrucción de la causa.

La mujer declaró en noviembre de 2021 que “a Diego le pasé todo lo que había” y que “hicimos varias videollamadas por WhatsApp, no recuerdo si fueron dos o tres, pero sí que fueron con Vanesa, Maxi y la última con Diego y Giannina, y no sé si alguien más”.

Al consultar si efectivamente declaró haber visto a Maradona en las videollamadas, la agente aclaró que hacía referencia al “clan Maradona”, es decir, a si círculo íntimo al que describió como “Vanesa Morla, Maximiliano Pomargo, Rocío Oliva y en alguna ocasión Verónica Ojeda”.

Esto valió un ida y vuelta con Burlando, quien le dijo que "tenía que aclarar la verdad". El juez Maximiliano Savarino fue más firme: "Tiene que decir la verdad".

"Estoy acá para colaborar, no estoy para obstruir. No entiendo la parte de acá al lado (por Burlando), me parece un ataque. Me puedo olvidar perfectamente, no sé que le conviene a cada parte", se defendió la mujer.

La lista de ingreso a la casa en la que murió Diego Maradona

La testigo entregó a las partes y al tribunal una lista con los nombres autorizados a ingresar a la propiedad. Según ella misma expresó, la lista estaba compuesta por Vanesa y Matías Morla; el asistente Pomargo; las hijas Dalma, Giannina, Jana Maradona; la ex pareja Claudia Villafañe y Verónica Ojeda con su hijo, Diego Fernando; el médico Leopoldo Loque; la psiquiatra Agustina Cosachov; personal médico de la empresa Swiss Medical; Romina Rodríguez y las hermanas Ana, Rita, Claudia y Liliana Maradona. También estaba autorizado Jonatan Espósito, sobrino de Maradona.

Casa en Tigre donde murió Diego Maradona.jpg Frente del country de la localidad bonaerense de Tigre, donde su ubica la casa en la que murió Diego Maradona.

“Fue una lista improvisada que hicimos cuando se firmó el contrato. Los nombres los decían Vanesa Morla y Jana. También les consultaron a las hijas por el nombre de los médicos”, expresó la agente.

En otro fragmento de su declaración dijo que habían hablado Vanesa y Jana al momento de la firma del contrato que iba a haber una ambulancia en el frente de la casa “y que iba a estar cuidado”.

El dueño de la casa

El segundo testigo de la jornada fue Santiago Giorello, dueño de la propiedad en la que se hospedó Maradona hasta el momento de su muerte.

Giorello, de profesión abogado, dijo que coordinó el alquiler de su inmueble y que se elaboró un comunicado para difundir entre los vecinos del barrio privado San Andrés.

En el documento se manifestó que iba haber una "ambulancia permanente" en el frente de la casa y que los custodios no podían circularon dentro del perímetro, entre otras medidas.

"Una vez del fallecimiento, las condiciones de la casa eran deplorables", dijo el dueño de la propiedad.

La declaración de estos dos testigos servirá para finalizar la etapa de acusación vinculada a cómo se encontraba la propiedad y si era apta o no para una internación domiciliaria.