Mauro Icardi reapareció en las redes sociales junto a la China Suárez con un look muy ochentoso

La reaparición de la pareja sorprendió no solo por lo fashionista del look, sino por el momento en que ocurre. Hace tan solo unos días, Icardi protagonizó un tenso episodio en el domicilio de Wanda Nara, en el barrio porteño de Núñez. La discusión, relacionada con la tenencia de sus hijas en común, derivó en la intervención policial y en la posterior imputación judicial del futbolista.

Desde entonces, el ex PSG había mantenido un bajo perfil en redes sociales, aunque no del todo: en una historia de Instagram, compartió la imagen de Johnny Depp —actor vinculado a un polémico divorcio con Amber Heard— y escribió una larga reflexión en tono crítico hacia su exesposa. “¿Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben cómo dar vuelta las mentiras dichas hace 1 semana?”, lanzó Icardi en aquella publicación que generó revuelo.

China 2.jpg La China Suárez y Mauro Icardi

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

En paralelo a los problemas judiciales, la relación con la China Suárez se afianza. Si bien la pareja formalizó su vínculo en enero de este año, en el contexto de una gran exposición mediática, su reciente aparición juntos parecería mostrar un frente unido y en sintonía. Tal como se evidencia en sus redes, ambos atraviesan una etapa de renovación personal y profesional. Icardi, con un nuevo corte de pelo y una actitud más relajada; Suárez, con un look más sofisticado que marca distancia de etapas anteriores.

Según fuentes cercanas, la pareja estaría apostando a este 2025 como un nuevo comienzo, en el que no descartan proyectos conjuntos. Ya no es solo la química que comparten en lo privado lo que genera interés, sino también el impacto que generan cada vez que aparecen juntos.