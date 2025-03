En su debut con Los Profesionales, Flor de la V habló de la vaginoplastía y disparó por su salida de Intrusos

La salida, según contó, la tomó completamente por sorpresa. “Estaba armando mi Navidad lo más feliz y contenta, ya tenía el árbol divino para brindar la noche, y se me vino la noche”, recordó. Y no dudó en calificar el hecho como una traición: “Qué cosa ingrata que te echen para Navidad, es como que te abandone un novio en Navidad, no puede ser, hay que ser hijo de puta para que te dejen en Navidad”.

Durante ese tiempo de “vacaciones obligatorias”, como ella misma lo definió, atravesó una crisis emocional que casi la lleva a tomar decisiones impulsivas respecto de su cuerpo. “Pensé: ‘Es el momento, me hago una vaginoplastía’. Sí. Una vagina, una concha enorme. Dije: ‘Me hago un conchón’. Pero después me dio miedo”, contó entre risas. “Hacerte las cosas así medio precipitadas, sin pensar, y en un momento bastante flojo de tu vida no está bien”, agregó, admitiendo que luego también consideró someterse a un lifting facial, pero lo descartó tras una primera consulta.

Flor de la V 2.jpg Flor de la V

Flor de la V habló sobre la vaginoplastía

Lejos de dejarse vencer por el golpe, Florencia encontró en el silencio y la introspección una vía de recuperación. “Después me fui a un camino espiritual, dije ‘no me voy a hacer absolutamente nada, me voy a meter para adentro, bien’, y la verdad que me encontré a mí misma. Tantas cosas me han sucedido, tantas cosas me han pasado, y estoy acá, entera”, expresó con emoción, reconociendo que esa etapa de introspección fue clave para recomponerse.

Fue durante ese período de calma que recibió el llamado que marcaría su vuelta a la pantalla. La propuesta de conducir Los profesionales de siempre, el programa que supo consagrar a Viviana Canosa en los años 2000, llegó como un bálsamo y una nueva oportunidad para Flor de la V, quien se presenta renovada, más segura que nunca y lista para encarar esta nueva etapa televisiva.