El juicio por la muerte de Diego Maradona ya tiene un detenido: ¿De quién se trata?

Solo que el Presidente del Tribunal votó en contra de la detención, porque aseguró que no había riesgo de fuga.

Quien es Julio Coria, el primer detenido por el juicio a Diego Maradona

Julio Coria trabajaba desde 2015 con Maradona, primero lo hizo esporádicamente y luego quedó fijo. Era uno de los empleados de seguridad que estuvo en la casa del country San Andrés el día de la muerte y hasta le hizo respiración boca a boca cuando se descompensó.

Juicio, Diego Maradona.jpg Así se llevan detenido a un excustodio de Diego Maradona, imputado por falso testimonio.

“A Maradona lo veo boca arriba. La enfermera me pidió que le haga respiración boca a boca y ahí estuve no sé cuánto tiempo”, explicó ante el Tribunal, y sostuvo que terminó cuando llegó el médico vecino del barrio privado.

Las contradicciones del custodio de Diego Maradona

La primera contradicción tuvo que ver con su vínculo con el neurocirujano Leopoldo Luque y la psicóloga Agustina Cosachov: “Con Cosachov no tuve mucho trato. Y a Luque sí lo había visto un par de veces, pero nunca hablé con ellos por teléfono”.

Sin embargo, varias pruebas y chats entre ambos que fueron expuestos en la jornada revelaron que el custodio tuvo varias conversaciones con el médico de cabecera de Maradona.

“Él no era mi amigo, le dice amigo a todo el mundo. No recuerdo haber hablado”, aclaró mientras leían los chats. También el fiscal precisó que habían intercambaido mensajes el 12 de octubre, el 11 y el 23 de noviembre: “Sinceramente esas conversaciones no las recordaba”.

Fernando Burlando le preguntó si después de la muerte de Maradona no volvió a hablar con Luque y el excustodio aseguró que no. El letrado, de inmediato, mostró que se mandaron mensajes para Navidad, donde Luque le dijo que lo iba a invitar a comer un asado en la casa porque “necesitaba juntar a la banda”.

“Que esta mierda no nos asuste amigo, nosotros sabemos la verdad”, le dijo el neurocirijano. No obstante, el testigo insistió con que nunca se juntó con Luque, pese a que le mostraron varios chats para que lo recuerde. En ese momento que el fiscal solicitó la detención.