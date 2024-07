Polémica con Natalie Weber por el escándalo de los carpinchos

En una reciente aparición en el programa "Desayuno Americano" (América), Weber expresó su preocupación por el creciente número de carpinchos en su barrio, El Golf. “El carpincho no hace nada, no ataca, no molesta, lo que pasa es que va a llegar un momento en el que la situación va a ser un poco insostenible, porque se reproducen y cada vez hay más”, comentó la modelo. La presencia de estos animales en Nordelta no es nueva, pero su número ha aumentado significativamente, provocando daños en propiedades privadas.