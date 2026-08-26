El romántico gesto de Nico Occhiato con Flor Jazmín: "Qué privilegiados somos todos..."
El conductor y dueño de Luzu TV escribió un especial mensaje para su novia en el día de su cumpleaños. Qué escribió.
Nicolás Occhiato atraviesa un gran presente amoroso junto a Flor Jazmín Peña, la bailarina con la que comparte una larga historia que inició en el Bailando, creció durante el recorrido en Luzu TV, y ahora continúa a pasos firmes con un proyecto más que especial: el de compartir un proyecto de vida.
Este martes por la noche tuvieron un encuentro más que especial, debido a que la bailarina cumplió años. Lo festejaron en medio del programa Nadie Dice Nada, en el que hicieron una excursión a un lugar que era de su gusto, y también afuera. Por la noche, el conductor de streaming lanzó un emotivo posteo en las historias de Instagram dedicado a su pareja.
Qué escribió Nico Occhiato
"Feliz cumple amor de mi vida. Qué privilegiados somos todos los que te tenemos en nuestras vidas. Sos amor, alegría, diversión, inteligencia y sensibilidad. Te admiro y te amo mucho", empezó escribiendo en las historias de Insagram.
Luego su relato agregó: "Ojalá la vida te devuelva todo lo que vos nos das a los que te rodeamos. Soy muy feliz compartiendo y proyectando mi vida con vos". Cabe recordar que se conocieron el 2019, mostraron una química especial y luego se encomendaron a una relación amorosa que confirmaron en enero del 2024.
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