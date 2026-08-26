Espectáculos La Mañana Nico Occhiato El romántico gesto de Nico Occhiato con Flor Jazmín: "Qué privilegiados somos todos..."

Nicolás Occhiato atraviesa un gran presente amoroso junto a Flor Jazmín Peña, la bailarina con la que comparte una larga historia que inició en el Bailando, creció durante el recorrido en Luzu TV, y ahora continúa a pasos firmes con un proyecto más que especial: el de compartir un proyecto de vida.

Este martes por la noche tuvieron un encuentro más que especial, debido a que la bailarina cumplió años. Lo festejaron en medio del programa Nadie Dice Nada, en el que hicieron una excursión a un lugar que era de su gusto, y también afuera. Por la noche, el conductor de streaming lanzó un emotivo posteo en las historias de Instagram dedicado a su pareja.

Qué escribió Nico Occhiato "Feliz cumple amor de mi vida. Qué privilegiados somos todos los que te tenemos en nuestras vidas. Sos amor, alegría, diversión, inteligencia y sensibilidad. Te admiro y te amo mucho", empezó escribiendo en las historias de Insagram.