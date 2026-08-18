Flor Vigna la acusó de meterse en la cama de Nico Occhiato: el furioso descargo de Cande Ruggeri.

Cande Ruggeri quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que Flor Vigna reflotara una anécdota del pasado y la vinculara con Nico Occhiato , a quien, según su versión, la hija del Cabezón habría intentado seducir cuando él todavía estaba en pareja con la cantante.

Las declaraciones de Vigna en el reality mexicano La Casa de los Famosos rápidamente generaron una enorme repercusión en redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios sobre aquella situación. Frente a la cantidad de versiones que comenzaron a circular, Cande Ruggeri decidió salir públicamente a aclarar lo sucedido y compartir su propia versión de los hechos.

A través de sus historias de Instagram, Cande Ruggeri realizó un contundente descargo y dejó en claro que, según ella, gran parte de lo que se estaba diciendo no se correspondía con lo que realmente había ocurrido. “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así”, expresó, quien además explicó los motivos que la llevaron a hablar públicamente después de varios años. En ese sentido, señaló que necesitaba realizar la aclaración principalmente por respeto a sus seres queridos.

“yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de ningún hombre. Desmiento absolutamente todo” respondió Cande Ruggeri a las acusaciones de Flor Vigna

de que se metió en la cama de Nico Occhiato cuando ellos eran novios. pic.twitter.com/WGp8Rlfatu — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) August 18, 2026

La hija del histórico futbolista Oscar Ruggeri fue tajante al referirse a la acusación realizada por Flor Vigna y negó de manera categórica haber tenido ese tipo de intención con Nico Occhiato. “Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así”, sostuvo la influencer, dejando clara su postura frente a la versión que instaló la ex Combate desde la televisión mexicana.

Luego, Cande Ruggeri brindó algunos detalles sobre el viaje en el que habría ocurrido el episodio mencionado y explicó cómo estaba distribuido el alojamiento durante aquella ocasión. “Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela”, afirmó. De esta manera, la influencer buscó desmentir la interpretación que se hizo de aquella situación y rechazó por completo la versión que comenzó a difundirse después de las declaraciones de Flor Vigna. “Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo”, remarcó Cande, visiblemente molesta por las repercusiones que tuvo el tema.

Además, la influencer cuestionó los titulares y comentarios que aparecieron a partir de la polémica y aseguró que se sintió injustamente señalada por una situación que, según su relato, no sucedió de la manera en que se está contando. “Dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”, manifestó. Finalmente, Cande Ruggeri buscó ponerle un cierre a la controversia y recordó que se trata de una historia ocurrida “hace muchísimo tiempo atrás”. “Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”, concluyó la influencer.

La acusación de Flor Vigna

Toda la polémica comenzó luego de que Flor Vigna recordara un particular episodio relacionado con Cande Ruggeri y Nico Occhiato, durante una de sus apariciones en La Casa de los Famosos México. En uno de los videos que comenzó a circular en redes sociales, la cantante contó que, mientras estaba en pareja con Occhiato, él le habría relatado una situación ocurrida durante un viaje a Disney. El conductor había participado de una experiencia organizada por una empresa de quinceañeras junto a Cande Ruggeri, quien en aquel entonces mantenía un trato cordial con Vigna.

¿Cande Ruggeri le tiró onda a un novio de Flor Vigna?



Flor Vigna: “Un novio había ido a Disney para... habíamos ido los dos, pero en diferentes temporadas, que te llevaba a una empresa de quinceañeras. Entonces ibas con otro artista […] Y había una chica llamada Candela… pic.twitter.com/UW86yDzMyr — tosti (@tostibelen) August 18, 2026

Según la versión que recibió de su novio, la modelo habría intentado acercarse sentimentalmente a él durante el viaje. Flor incluso reconstruyó parte de la conversación que tuvieron a su regreso: "Y cuando vuelve él me dice: 'Te voy a decir algo pero no seas tan bolud* de decirle. Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo ¿ya fue no?'".

La artista recordó además que, poco después, volvió a coincidir con Ruggeri en una acción publicitaria de un yogurt. En aquel momento, junto a Occhiato, tenían un particular apodo para la modelo a raíz de lo sucedido. "A las dos semanas me toca la acción de un yogurt y fuimos las dos... con mi novio le decíamos 'la merecedora'... Siempre me quedé con las ganas de decirle", contó.

Finalmente, Vigna se dirigió directamente a la hija de Oscar Ruggeri: "Así que Cande Ruggeri si me estás viendo, sé que te quisiste tirar a mi novio en ese entonces". De todos modos, aclaró que, según lo que le había contado Nico Occhiato, no habría ocurrido nada entre ellos. "Según mi novio no pasó nada, nos queríamos mucho...", explicó, antes de definir aquel vínculo como "un noviazgo muy lindo".