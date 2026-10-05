El error de Iván de Pineda en "Pasapalabra" que no le perdonaron

El conductor la pifió en El Rosco y no dudó en reconocer que fue el primer error en 11 años de programa. Qué fue lo que dijo.

Iván de Pineda protagonizó un divertido momento en su programa cuando cometió un insólito error durante un juego. Este domingo en "El Rosco" el conductor tuvo un desliz que no le había ocurrido en 11 años frente al exitoso Pasapalabra de Telefe.

Todo ocurrió cuando el conductor le hizo una pregunta a la actriz Sabrina Carballo : “¿Cuál es el apodo del extenista Gastón Gaudio?”. Fue en ese momento que, sin darse cuenta de que estaba revelando la respuesta, Iván dijo: "Gato, un abrazo. Ay, ya lo dije".

La producción advertida del error, le llamó la atención por lo ocurrido y el conductor con amplia trayectoria en la televisión intentó explicar lo ocurrido con cierto pudor. “Pará, pará. Perdón, lo voy a explicar. Muchas veces yo quiero jugar con ustedes, no es que veo los juegos de antemano” , aclaró.

Y volvió a saludar al extenista: “Yo siempre le mando saludos a todo el mundo. Gato, te mando un abrazo”.

El conductor no dudó en expresar que se trató de un error inédito en 11 años de conducción de uno de los programas más exitosos de la televisión. “Me pasó una vez en 11 años. No puede ser, me caen con todo”, expresó.

Lola Latorre se equivocó con Neuquén en "Pasapalabra" y se volvió viral

Un momento inesperado se vivió este domingo en Pasapalabra, el ciclo que conduce Iván de Pineda, cuando Lola Latorre protagonizó una reacción espontánea tras cometer un error durante “El Rosco”, el juego central del programa. La mediática se equivocó en una consigna aparentemente simple, relacionada con Neuquén y quedó expuesta en vivo.

Latorre participó del programa junto a sus compañeros del streaming Rumis, entre ellos Julieta Poggio, “La Tía” Sebi y Lizardo Ponce. En la instancia final del juego le tocó enfrentarse justamente con Lizardo para definir quién se quedaba con el premio.

Durante una de las preguntas, Iván de Pineda planteó la consigna: “Contiene la letra Q: natural de Neuquén, provincia de la Argentina, o de su capital”. Sin dudar, Lola respondió: “Neuquenino”. Apenas terminó de decirlo se dio cuenta del error y reaccionó de inmediato: “¡No, neuquino!”.

La equivocación provocó risas entre los presentes en el estudio, mientras la participante intentaba procesar lo ocurrido. “Ay, qué pa…”, alcanzó a decir, visiblemente incómoda. Segundos después, se lamentó: “Era la más fácil, ay no”.

El momento marcó el tono de su participación en el tramo final del juego. Tras ese primer fallo, Latorre continuó con algunas dudas y acumuló otros errores que terminaron complicando su desempeño en el rosco.

En total, la influencer logró 12 aciertos, una cifra que quedó lejos de los 19 puntos que alcanzó Lizardo Ponce, quien finalmente se quedó con la victoria de la noche.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios comentaron tanto el error como la reacción genuina de la hija de Yanina Latorre. El fragmento del programa se viralizó rápidamente en las redes sociales.