A través de un comentario de Instagram, la periodista y conductora aportó su voz en medio de la controversia.

Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica que en las últimas horas protagonizaron Robertito Funes Ugarte , el emprendimiento de sandwiches, La Crostita , y un empleado de dicho local.

La periodista y conductora no dudó a la hora de salir a bancar a través de las redes sociales al empleado que quedó en el centro de la tormenta en las últimas horas.

Fue en una publicación realizada en la cuenta de Instagram de La Crostita que Yanina Latorre decidió comentar. En dicho posteo, el emprendimiento celebró la cantidad de seguidores que los empezaron a seguir en las redes en las últimas horas. "Ayer éramos un local de sándwiches en Puerto Madero. Hoy somos más de 100.000 en un solo día", comenzaba diciendo el mensaje.

"No lo esperábamos y todavía no lo podemos creer. Gracias por bancarnos, compartirnos y hacer de esto la comunidad sanguchera más linda de Argentina", cerraba el mensaje publicado por el emprendimiento. Horas después, fue Yanina quién comentó la publicación en donde bancó fuerte al empleado de la polémica.

"Los 100.000 son gracias al chico q puso los puntos y no se dejo boludear. Espero q se lo reconozcan y lo valoren!", firmó la periodista y conductora. Su mensaje recibió mucho apoyo por parte del resto de los internautas.

Robertito Funes pidió echar a un empleado y lo fulminaron en las redes

Todo ocurrió en un móvil de Robertito Funes Ugarte para LN+ cuando tuvo un cruce con un empleado de la marca. El trabajador no quiso darle una nota y Ugarte lo tildó de "maleducado" y pidió que "no contraten" a este tipo de empleados por "antipático". Lo cierto es que el hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales y lejos de bancar al periodista, los usuarios felicitaron al empleado que prefirió no dar una nota y priorizar su trabajo.

Robertito subió el video de la nota fallida y escribió: “Para todos los forr… que les conviene a hablar sin saber y no ven la película completa. Este muchacho fue despectivo desde el principio”. Según Funes Ugarte, el trabajador le dijo: “No me representás”. "Este muchacho fue despectivo desde el principio”, lanzó el periodista.

"Puedo no caerte bien, pero esto es ser maleducado y xenófobo", lanzó Robertito, dando a entender que este trabajador podría haberlo discriminado aunque no queda totalmente claro. Además, subrayó que él también estaba haciendo su tarea, que en este caso era promocionar los emprendimientos.

La polémica favoreció a la casa de comidas que en cuestión de minutos ganó miles y miles de seguidores en su cuenta de Instagram. De hecho pasó de tener 200 seguidores a más de 167 mil en cuestión de horas. "Hoy pasó algo que no esperábamos...", escribieron en un video que compartieron durante la tarde del domingo. Incluso desde el perfil agradecieron el apoyo a "miles de ustedes que salieron a bancarnos" y remarcaron que "todo esto es posible gracias a un equipo que le pone el alma todos los días".