Una salida nocturna, risas, complicidad y un gesto que no pasó inadvertido para quienes estaban alrededor. En las últimas horas, las redes sociales se hicieron eco de un video que tuvo como protagonistas a Pablo Migliore y Marta Fort , quienes compartieron una noche de diversión junto a otros integrantes de MasterChef Celebrity .

La escena ocurrió el sábado 21 de noviembre en Tropitango , donde varios participantes del reality se reunieron para disfrutar de la música y distenderse fuera de las grabaciones. Sin embargo, una actitud del exfutbolista hacia la hija de Ricardo Fort despertó rumores de un posible acercamiento entre ambos.

Durante la salida grupal al boliche de Pacheco, Pablo Migliore y Marta Fort se mostraron distendidos, entre risas y en medio de un clima de diversión. En un video que comenzó a circular en redes sociales, el exarquero aparece agarrándole la cintura a la influencer mientras ambos compartían el momento.

Pero lo que más llamó la atención fue lo que ocurrió segundos después: Migliore hizo un gesto de sacarse la alianza y arrojarla hacia el público, una actitud que rápidamente despertó comentarios y especulaciones sobre su situación sentimental y su vínculo con Marta. En la salida también estuvieron Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa, Hernán Coronel y Mike Amigorena, entre otros integrantes del grupo que se reunió para disfrutar de la noche.

Marta Fort confirmó su separación hace menos de una semana

El episodio tomó mayor repercusión porque Marta Fort anunció recientemente el final de su relación con Juan Manuel Ramírez. La influencer eligió sus historias de Instagram para comunicar la noticia mediante un breve mensaje sobre fondo negro, en el que confirmó que ya no estaba en pareja: “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, escribió.

Además, dejó entrever que la exposición y algunas cuestiones vinculadas a la relación habrían influido en la ruptura, aunque evitó brindar detalles sobre lo sucedido: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, expresó, en una frase que generó repercusiones entre sus seguidores. Para cerrar su comunicado, Marta apeló a la ironía y dejó abierta la puerta a una nueva etapa personal, con una referencia al espacio de streaming donde había conocido a su expareja: “Así que... Blender, ¿seguimos con el casting?”, concluyó, arrobando al canal.