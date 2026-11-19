Se trata del CE-25A, una aeronave eléctrica de COMAC que aspira a cubrir trayectos regionales de hasta 400 kilómetros.

China dio un nuevo paso en el desarrollo de la aviación eléctrica cuando el CE-25A realizó un vuelo de prueba en Binzhou, dentro de la provincia china de Shandong y se convirtió en uno de los proyectos más recientes de la industria aeronáutica del país asiático.

La aeronave eléctrica fue desarrollada por la compañía COMAC y está diseñada para conectar ciudades cercanas mediante vuelos de corta distancia. Su puesta en marcha forma parte de la apuesta china por avanzar en nuevas tecnologías de propulsión y ampliar su presencia en el mercado de aviones comerciales.

El modelo tiene capacidad para 19 pasajeros , una autonomía de 400 kilómetros y alcanza una velocidad máxima de 402 km/h .

Aunque ya completó su primer vuelo con tripulación, todavía debe superar distintas etapas de prueba y certificación antes de comenzar a operar comercialmente.

Cómo fue el primer vuelo de una avión eléctrico

En el primer vuelo tripulado del CE-25 viajaban a bordo dos pilotos y un ingeniero encargado de las pruebas. La sesión completa duró 57 minutos y 46 segundos, pero el avión estuvo en el aire 16 minutos y 38 segundos, y además recorrió 60,4 kilómetros.

La compañía COMAC comunicó que “todos los indicadores han cumplido con las expectativas”. Este ensayo llega después de una campaña de vuelos sin ocupantes que comenzó el 2 de febrero. Desde entonces, el avión había completado otras 18 salidas sin tripulación.

El CE-25A tiene un peso máximo de despegue de 10 toneladas y está preparado para llevar a 19 viajeros. Entre sus características figura una velocidad de crucero de 300 km/h, a una altitud de 2.400 metros, mientras que su autonomía se sitúa en torno a los 400 kilómetros.

Preparan un avión eléctrico para rutas regionales

La iniciativa se dio a conocer en Shanghái en 2023. Desde su presentación, el CE-25A se planteó como un aparato para cubrir desplazamientos relativamente breves, sin necesidad de recurrir a aeronaves comerciales de mayor tamaño. Su capacidad, limitada a 19 pasajeros, responde precisamente a ese planteamiento.

Las rutas previstas podrían situarse entre los 200 y los 400 kilómetros, aunque la distancia efectiva dependerá de la energía disponible y de las condiciones de cada operación.

El objetivo sería enlazar núcleos urbanos próximos, aeropuertos secundarios y localidades con una demanda insuficiente para justificar aviones de gran capacidad.

Una batería de CATL para el nuevo avión eléctrico chino

La propulsión eléctrica constituye uno de los principales retos del proyecto. Para resolver este apartado, el CE-25A utiliza una batería suministrada por CATL, fabricante chino especializado en tecnología de almacenamiento energético. En el programa también participan la Universidad Jiao Tong de Shanghái y otras entidades.

Otro elemento que ha despertado interés es la configuración exterior del prototipo. Las primeras imágenes mostraron una cola con forma de T, un rasgo que ha dado pie a especulaciones sobre la arquitectura de sus motores y la distribución del sistema propulsor.

Aviation International News ha indicado esa posibilidad al señalar que “Este diseño sugiere que Comac podría estar utilizando un sistema de propulsión eléctrica distribuida”.

Por ahora, esta interpretación no constituye una confirmación técnica. Lo que sí acredita el programa es que China ya dispone de un prototipo eléctrico de 19 plazas que ha pasado de los ensayos sin tripulación a las pruebas con pilotos.