Quién es Colette Kress, la nueva líder interina de Nvidia que busca calmar a Wall Street

Tras el abrupto escándalo que sacudió a la cúpula tecnológica, la histórica directora financiera tomó las riendas del gigante de los chips.

Jensen Huang no había designado un sucesor cuando presentó su renuncia este jueves, tras el escándalo que lo involucra con una supuesta espía china. Sin embargo, el Consejo de Administración de Nvidia no tardó en actuar: designó a Colette Kress , vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la compañía, como CEO interina. Seguirá ejerciendo ambos cargos de manera simultánea "hasta que se nombre a un sucesor permanente", según el comunicado oficial.

Kress tiene 59 años y se incorporó a Nvidia en 2013, tras una larga trayectoria en gigantes tecnológicos como Microsoft, Cisco y el fabricante de chips Texas Instruments. Es licenciada en Finanzas por la Universidad de Arizona y posee un MBA de la Universidad Metodista del Sur.

Trabajó codo a codo con Huang durante la transformación de la empresa: de fabricante especializado en procesadores gráficos para videojuegos a pieza central del auge de la inteligencia artificial .

Una voz conocida para los mercados

"Colette Kress es la opción obvia para estabilizar la situación", dijo Josh Gilbert, analista principal de la plataforma de inversiones eToro. "Ha sido directora financiera durante 13 años y participa en todas las conferencias telefónicas sobre resultados junto a Huang, por lo que es una voz familiar y de confianza para el mercado en un momento en que la necesita urgentemente".

Esa familiaridad tiene un peso concreto: una de sus principales responsabilidades era comunicarse con Wall Street y transmitir confianza a los inversores trimestre a trimestre. Con un mensaje consistentemente optimista, acompañó el crecimiento explosivo de la empresa: en 2013, cuando llegó a Nvidia, las ventas anuales alcanzaban los USD 4.280 millones. En el último ejercicio fiscal, llegaron a los USD 215.900 millones.

Kress también se benefició de ese crecimiento. Posee aproximadamente 4,44 millones de acciones de Nvidia, valuadas en torno a los USD 772 millones según el informe anual más reciente de la compañía.

Durante su gestión, no eludió las tensiones geopolíticas. En 2023 advirtió públicamente que las restricciones de exportación del gobierno de Estados Unidos hacia China representaban un riesgo financiero real para Nvidia, ya que ese mercado concentraba entre el 20 y el 25% de los ingresos de la división de centros de datos. También señaló que esas políticas podían fortalecer a los competidores chinos de la empresa.

El cargo permanente, otro desafío

La designación de Kress es vista como una medida de estabilización, no como una solución definitiva. Para el puesto permanente, el nombre que más circula entre analistas e inversores es el de Ian Buck, uno de los ingenieros más influyentes de la compañía y artífice de la plataforma de software que mantiene a los desarrolladores atados al ecosistema de chips de Nvidia.

"El puesto permanente es otra historia, porque la ventaja de Nvidia reside en su tecnología, y es probable que la junta directiva quiera a un ingeniero en el cargo", explicó Gilbert. "Alguien como Ian Buck es el tipo de nombre interno que cabría esperar".

El presidente del Consejo, Harvey Jones, respaldó la designación interina con énfasis: Kress "ha contribuido a liderar Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y posee un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y situación financiera". En su primera comunicación interna como CEO, Kress fue directa con los empleados: "Esta empresa ha logrado tanto gracias al trabajo que todos ustedes realizan a diario".