De una infidelidad a víctima de espionaje: Nvidia investigará a su propio CEO por su amorío con una espía

Desde la dirección de la empresa se encuentran preocupados por conocer si brindó información estratégica. El respaldo de Trump al empresario.

Una investigación del New York Times desató una gran polémica en el gigante tecnológico Nvidia , al conocerse que su CEO, Jesnsen Huang , reconoció haber tenido una relación extramatrimonial con una espía china . Ahora será investigado por la empresa para conocer si brindó información sensible vinculada a la fabricación de sus chips de inteligencia artificial (IA).

La junta directiva de la empresa indicó que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, " ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera" .

El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos". "Estoy comprometido a proteger a Nvidia y apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos . Me siento orgulloso y agradecido de ser estadounidense", dijo Huang.

La mujer fue identificada como Alice Huang, una experiodista devenida en alta ejecutiva en una empresa de data centers- que, según determinó la inteligencia de Estados Unidos, estaba recopilando información para Beijing, reportó el New York Times.

Identificada también como Huang Le, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), principal organismo civil de inteligencia y contraespionaje de China, para recabar información sobre el fabricante estadounidense de chips aprovechando una relación extramatrimonial con su máximo responsable e influir en el acceso del país asiático a sus procesadores más avanzados, publicó el diario estadounidense.

"Aunque el consejo no tiene motivos para creer que se haya comprometido ni la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, la investigación del consejo examinará toda la información disponible", indicó la compañía a través de un comunicado.

Horas antes del anuncio, el medio Axios reportó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados. "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", sostuvo en el documento.

El respaldo de Trump al director ejecutivo de Nvidia: "Es un hombre honorable"

El diario aseguró que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".

El presidente norteamericano calificó de "honorable" al director ejecutivo de Nvidia. "Pienso que es un hombre honorable, pienso que probablemente tiene una excusa para eso. Tienen que escucharla. No, no le pueden hacer eso a la gente (atacarlo), él ha hecho un trabajo fantástico por nuestro país", declaró ante los medios en Florida antes de volar de regreso a Washington.

A su vez, Trump aseguró que no ha hablado con Huang después de que Nvidia anuncie la investigación. También fue consultado si se arrepentía de haber tenido esta información y no haber actuado, pero fue categórico: "No, no lo creo". "Solo sé que es una buena persona, pero uno nunca sabe lo que está pasando. Espero que todo esté bien",agregó.

Mientras tanto, China negó este lunes que hubiera un complot de espionaje para atrapar al consejero delegado de Nvidia y calificó las acusaciones de espionaje de infundadas y de campaña de difamación contra Pekín.

La caída de la empresa en Wall Street

La situación tuvo su impacto en los mercados ante la presión vendedora de las acciones por parte de inversores. Nvidia cae cerca de un 5% en la preapertura de Wall Street y lo hace en medio de las dudas que rodean a la inteligencia artificial, ya que numerosas voces ponen en duda el rendimiento que generarán las millonarias inversiones realizadas en IA.

Con este desplome, Nvidia acumula una pérdida mayor al 26% desde sus máximos históricos registrados a principios de octubre, perdiendo más de 1,5 billones de dólares en términos de valor de mercado.