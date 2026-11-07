Emiten Alerta Nati por la desaparición de una adolescente de 13 años en Neuquén

Se suma a la búsqueda vigente de otros tres jóvenes de entre 19 y 25 años en la provincia.

Alerta Nati por la desaparición de una adolescente de 13 años en la provincia de Neuquén.

La Policía de la Provincia de Neuquén emitió una Alerta Nati en las últimas horas por la desaparición de una adolescente de 13 años. A esta intensa búsqueda se suma la que vienen llevando adelante desde hace unos días de otros tres jóvenes en la provincia.

Se desconoce el paradero de la adolescente de 13 años, Martina Alison Bordón Sáez, de la zona de Rincón de los Sauces. De acuerdo a la denuncia, es de contextura física delgada, una altura de 1,50 metros, de tez trigueña, ojos marrones y cabellos largos oscuros. Al momento de ausentarse, Martina vestía una remera manga larga negra, pantalón largo negro y zapatillas blancas.

Ante cualquier información comunicarse con Fiscalía Única de Rincón de los Sauces o bien a la Comisaría 35º TEL. (299) - 5783887.

Se informó a la comunidad que una adolescente de 19 años es buscada desde el martes 3 de noviembre. Se trata de Jacqueline Aurora De la Cruz de San Martín de los Andes. Es una joven de nacionalidad argentina, de tez blanca, de 1,60 metros de altura, cabellos negros cortos, ojos robustos y contextura física robusta.

Solicitan a la comunidad que ante cualquier información comunicarse a la Fiscalía Única de San Martín de los Andes o a CMNyA-SMA (2972) 412589.

Tambien es buscada una joven de 24 años de la que se desconoce el paradero desde este último martes cuando fue vista por última vez. Se trata de Ariadna Micaela Rolón. La policía informó que es de nacionalidad argentina, de una altura de 1,60 metros, tez trigueña, cabellos y ojos oscuros. Además de una contextura física delgada. De acuerdo a la denuncia, la joven fue vista por última vez en Valentina Sur.

La Policía de la provincia informó sobre la búsqueda de un joven de 25 años identificado como Emanuel David Celestino Amadore. No logran dar con su paradero desde el jueves 29 de octubre.

Según la denuncia del familiar, el joven es de nacionalidad argentina, de una altura de 1,75 metros, contextura física robusta, tez blanca, cabellos rubios y ojos azules. Fue visto por última vez en el barrio Progreso de la ciudad de Cutral Co.

Se desconoce cuál era la vestimenta al momento de verlo por última vez.

Ante cualquier información comunicarse a la Comisaría 14° al teléfono (299) 4860368. Interviene la Fiscalía de Cutral Co.

A qué se debe la Alerta Nati y qué es

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.