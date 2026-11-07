Gaido, proyecta una mini ciudad con más de 6.000 soluciones habitacionales para trabajadores

La Municipalidad, la Provincia y empresas neuquinas presentarán el martes 10 de noviembre un desarrollo de 300 hectáreas vinculado al crecimiento del Parque Industrial Capital. El desafío será transformar la expansión productiva en oportunidades concretas para las familias.

Cada vez más, en Neuquén , el crecimiento económico se mide en inversiones, número de hectáreas adquiridas, empresas que llegan y empleos que se proyectan.

Con el horizonte de medio plazo que impone Vaca Muerta con una proyección de 1 millón de habitantes para los próximos años el gran dilema en la ciudad de Neuquén es ¿dónde van a vivir las familias de quienes sostendrán el crecimiento del futuro Parque Industrial y el HUB de servicios capitalino para Vaca Muerta?

Esa pregunta comenzó a encontrar una respuesta en un proyecto que cambiaría la escala de la expansión urbana capitalina hacia la meseta. Gastón Contardi, coordinador de Gestión Económica de la Municipalidad de Neuquén, le anticipó a LMNeuquén la presentación de “una nueva miniciudad de 300 hectáreas, con más de 6.000 soluciones habitacionales destinadas a trabajadores de empresas neuquinas”.

El anuncio está previsto para el martes 10 de noviembre, a las 16, en el Casino Magic.

Claudio Espinoza

“La convocatoria inicialmente pensada para unas 800 personas se acercó al millar y debieron cerrar las inscripciones por la demanda. Habrá otra reunión más adelante”, explicó.

Del parque industrial a la necesidad de vivienda

Contardi dijo que “la iniciativa no surgió de manera aislada. Está directamente relacionada con la respuesta empresarial al Parque Industrial Capital, que atrajo un fuerte interés de firmas locales y amplió sus proyecciones. El municipio anunció esta semana una segunda etapa que llevará el predio productivo a más de 2.000 hectáreas”.

El funcionario agregó “la instalación de nuevas empresas puede abrir oportunidades laborales, pero también presiona sobre una necesidad que muchas familias conocen bien. Conseguir un terreno o una vivienda en una ciudad donde el desarrollo económico no siempre se traduce, automáticamente, en estabilidad habitacional”.

Claudio Espinoza

Contardi explicó que “el programa buscará alcanzar principalmente a empleados de compañías vinculadas al nuevo parque, aunque no se limitará a ellos. También contemplará a trabajadores de otras actividades productivas representadas en el entramado empresario neuquino, con participación de FECENE, la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén”.

“La propuesta no se presenta como un barrio cerrado exclusivamente para un grupo de empresas, sino como una respuesta habitacional más amplia, aunque todavía resta conocer sus condiciones concretas de acceso”, detalló Contardi.

Gaido y una idea de hace cinco años

El funcionario explicó que “el proyecto se inscribe en la ampliación del ejido capitalino, planificada desde el año 2021 y aprobada por ley en 2022, cuando Neuquén incorporó 8.000 hectáreas a su territorio. Allí se previeron distintas piezas de un mismo desarrollo: suelo industrial, áreas habitacionales, un nuevo complejo ambiental y un parque solar”.

“Ahora, una porción de 300 hectáreas se destinaría a esta miniciudad. La escala obliga a pensar más allá de una simple distribución de lotes. Un nuevo núcleo urbano necesita servicios, conectividad, equipamiento y espacios para la vida diaria. Una ciudad no se construye solamente levantando paredes”, dijo Contardi.

El funcionario aseguró que “ya están en marcha las obras de infraestructura eléctrica y de agua necesarias para acompañar tanto al parque industrial como al futuro desarrollo habitacional. Esos trabajos constituyen una condición básica para que el proyecto pueda pasar de los planos a la realidad”.

Según Contardi, “la articulación involucra al gobierno provincial, la Municipalidad y las empresas neuquinas. En el frente público participan el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat y el área de Infraestructura provincial encabezada por Tania Bertoldi”.

“Neuquén está frente a una oportunidad que excede el negocio de la tierra y la expansión industrial. Durante años, el crecimiento de la actividad económica mostró su cara más visible en las obras, los vehículos y las inversiones”, analizó el funcionario. Y agregó “la vida de los trabajadores, en cambio, se organiza alrededor de otras certezas. Saber dónde van a vivir, cuánto tendrán que pagar y qué futuro podrán construir para sus hijos”.

El martes se conocerán los detalles iniciales de esta apuesta. “Si logramos traducir la planificación en acceso real al hábitat, el parque industrial habrá generado algo más que movimiento económico. Estaremos contribuyendo a resolver una de las necesidades más concretas de quienes hacen crecer Neuquén todos los días”, concluyó Contardi.