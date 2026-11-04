Gaido recorrió la obra de asfalto y pluviales en Villa Ceferino: finalizará antes de lo previsto

Actualmente se trabaja sobre un tramo de 88 cuadras y posteriormente se avanzará con otras 60. “Hoy ya se empieza a notar que estas obras son fundamentales”, afirmó.

El intendente Mariano Gaido recorrió este miércoles a la mañana la obra de asfalto y pluviales que la Municipalidad de Neuquén está ejecutando en Villa Ceferino y confirmó que ya alcanzó el 60 % de avance, y que se finalizará antes de lo previsto.

“Estamos llevando adelante el plan de asfalto para que quede este barrio cien por ciento asfaltado”, dijo y contó que actualmente se trabaja sobre un tramo de 88 cuadras, y posteriormente se avanzará con otras 60.

“Completaremos más de 140 cuadras, pero acá principalmente tenemos algo muy importante que son las obras que no se ven: los pluviales, los caños que van por debajo del asfalto y que escurren el agua cuando llegan las lluvias, algo que ya es normal y habitual”, valoró Gaido.

El intendente detalló que los trabajos se desarrollan sobre calle Cipolletti, una arteria que comunica Villa Ceferino con el barrio Gregorio Álvarez y donde, con cada lluvia, se formaban socavones. “Hoy ya se empieza a notar que estas obras son fundamentales”, señaló.

También remarcó que la obra se realiza con fondos propios provenientes del superávit: “Esos recursos se destinan a obras y, en este caso, a las más de 3000 cuadras de asfalto y los pluviales de la ciudad, que tienen prioridad”, dijo y recordó que para el 2027, el presupuesto contempla otras más de tres mil cuadras de asfalto para la ciudad.

“Estamos en toda la ciudad llevando adelante este plan de desarrollo equilibrado. Villa Ceferino, como también Confluencia Rural, Valentina Sur y el barrio Z1, con fondos propios y sin endeudamiento, a la neuquina”, afirmó.

Respecto de los plazos, el jefe comunal indicó que el contrato contemplaba una ejecución para enero o febrero, pero que se le solicitó a la empresa tener la obra lista para diciembre.

Por su parte, Nicola destacó la magnitud de la intervención, que permitirá terminar de pavimentar todo el barrio y seguir ampliando el sistema pluvial de la ciudad. Explicó que la zona presenta un suelo con mucho desnivel, por lo que en algunos sectores se resuelve con cañerías enterradas a entre tres y cuatro metros de profundidad, lo que permitirá gestionar correctamente el agua superficial a futuro.

“La obra cuenta con cinco frentes de trabajo simultáneos: pluviales, cordón cuneta, calles de pavimento rígido de hormigón en los sectores de mayor pendiente y calles con pavimento flexible en las zonas más llanas”, describió Nicola sobre la gran importancia que tiene este proyecto para el barrio Villa Ceferino.

A su turno, el encargado de obra, Héctor Burela, explicó que se trata de una tarea compleja por las numerosas interferencias del subsuelo, aunque se cuenta con la documentación necesaria para localizar cañerías de cloacas y agua que a veces se interponen en la traza del ducto. Señaló que este conducto es clave para manejar los flujos de agua de lluvia, que era lo que más afectaba a la zona.

“Las pendientes son pronunciadas en distintos sectores, por lo que el proyecto combina hormigón rígido en las áreas de mayor desnivel y carpeta asfáltica en los sectores llanos”, desarrolló sobre la obra que está en marcha.