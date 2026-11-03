Cierre de Megatone en Neuquén: acuerdo por indemnizaciones y nuevo formato de venta

La sucursal bajó las persianas y este martes atendía únicamente por una puerta lateral a clientes que habían realizado compras por internet.

La sucursal de Megatone en Neuquén dejó de atender al público y atraviesa un proceso de reorganización que mantiene en vilo a sus trabajadores . Este martes, el local permanecía con la persiana baja y un cartel indicaba que la atención se realizaba por una pequeña puerta lateral, aunque únicamente para clientes que habían comprado productos a través de internet.

El cambio de modalidad se da en medio de las negociaciones por el futuro de los 11 empleados que trabajaban en el comercio de electrodomésticos y productos del hogar. Según confirmó el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) a LM Neuquén , Ramón “Colo” Fernández , algunos podrían continuar vinculados a la empresa para atender las operaciones online, mientras que el resto avanzaría con un acuerdo de desvinculación.

De acuerdo con lo informado por el dirigente sindical, serían tres los trabajadores que tendrían la posibilidad de permanecer en el establecimiento, aunque bajo un formato diferente: ya no habría venta directa al público y la actividad se concentraría exclusivamente en la entrega de productos comprados por internet.

Sebastián Fariña Petersen

Fernández explicó que, en un primer momento, la empresa había presentado una propuesta para abonar el 50% de las indemnizaciones en 12 cuotas. Frente a ese planteo, se realizó una reunión con el personal para analizar las condiciones y definir cómo continuar con las negociaciones.

“En principio venía la empresa con una propuesta de darle el 50% en 12 cuotas. Se hizo una reunión con el personal y aceptaron el 80% de la indemnización en seis cuotas”, señaló el titular del CEC.

El dirigente remarcó que fueron los propios trabajadores quienes tomaron la decisión de aceptar esa alternativa. Desde el sindicato, en tanto, buscan que el acuerdo quede formalizado ante la Secretaría de Trabajo para garantizar que las condiciones pactadas tengan respaldo administrativo y resguardar a los trabajadores.

De la venta al público a las compras por internet

El cierre de la atención presencial marca un cambio en el funcionamiento de la sucursal neuquina. La posibilidad de mantener a tres empleados estaría vinculada a una estructura más reducida, destinada a gestionar y entregar las compras realizadas de manera online.

Sebastián Fariña Petersen

Por eso, quienes se acercaron este martes al local encontraron las persianas bajas y una indicación para dirigirse a la entrada lateral. Allí se atendía solamente a quienes ya habían realizado una compra por internet, sin funcionamiento como comercio tradicional.

La situación había sido advertida días atrás por el Centro de Empleados de Comercio, que había denunciado la intención de la empresa de cerrar el establecimiento y reducir las liquidaciones del personal. En aquella oportunidad, Fernández había señalado que la firma atravesaba una caída cercana al 30% en sus ventas y que el rubro de los electrodomésticos enfrentaba una fuerte contracción del consumo.

A esta retracción del consumo se le suma la estructura de costos de la compañía: al no realizar compras directas y operar con marcas de segunda mano, la firma maneja márgenes de ganancia inferiores que no logran cubrir los gastos operativos del establecimiento.