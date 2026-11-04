Neuquén La Mañana vandalismo Vandalismo e intento de robo dejaron sin luz a un sector de Terrazas del Neuquén

CALF informó que una línea subterránea de Media Tensión fue dañada durante el hecho. Personal operativo y técnico trabaja para restablecer el servicio. Agregar LM Neuquén a







Un sector del barrio Terrazas del Neuquén se encuentra sin suministro eléctrico como consecuencia de un hecho de vandalismo y un intento de robo que afectó una instalación subterránea de la red de distribución de energía.

La situación fue informada por la Cooperativa CALF, que precisó que los daños se produjeron sobre una línea subterránea de Media Tensión. El incidente obligó a interrumpir el servicio eléctrico en parte del sector mientras se realizan las tareas necesarias para solucionar el inconveniente.

Ante esta situación, personal operativo y técnico de la cooperativa trabaja en el lugar para evaluar los daños y avanzar con las reparaciones que permitan recuperar el funcionamiento de la instalación. El hecho de vandalismo y el intento de sustracción de cables afectan directamente el funcionamiento de la infraestructura eléctrica y provocó interrupciones del servicio para los vecinos.