Casi 400 jóvenes de Neuquén viajarán a Buenos Aires por la visita del Papa León XIV

Participan en parroquias y capillas de toda la provincia, y llevan meses recolectando fondos para los traslados. La Pastoral Juvenil coordina la experiencia histórica que renueva el compromiso de la juventud.

La confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina le puso fin a la incertidumbre y alimentó la ilusión de casi 400 jóvenes de Neuquén , que se preparan para viajar juntos a Buenos Aires a escuchar el mensaje del Sumo Pontífice. Con la coordinación de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Neuquén , chicos y chicas de toda la provincia estrecharon lazos en sus parroquias mientras recaudaban fondos para un viaje que les permitirá asistir a un momento histórico.

"Siempre que un Papa visita un país, fortalece la unión . Es un momento tremendo de poder ver a toda la Iglesia unida", explicó el padre José Lagos, asesor de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Neuquén , que coordina a los casi 400 jóvenes neuquinos que viajarán el próximo lunes a Buenos Aires. "Para nosotros la venida del Papa es una experiencia histórica y única, y ya vivimos el entusiasmo de los chicos", agregó.

A pedido del obispo de Neuquén, el monseñor Fenando Croaxatto , el padre Lagos convocó a chicos y chicas de entre 14 y 35 años a ser parte del acontecimiento, en un viaje que involucra a sus propias familias y permite fortalecer los lazos de cada parroquia o capilla del interior.

"Se estuvieron esforzando mucho para poder solventar el viaje", dijo el sacerdote, que explicó que la Diócesis no solicitó apoyo externo para que los chicos y chicas sientan que se ganaban esa experiencia con su propio esfuerzo.

Durante varios meses, los jóvenes organizaron bingos y venta de empanadas, locros, tortas fritas o mesas dulces para recolectar los fondos. En ese proceso participaron también sus familias y toda la comunidad de su iglesia, por lo que la proximidad del viaje se vive como un sueño cumplido.

De Neuquén a Buenos Aires, para ver a León XIV

El padre José detalló cómo será el programa de los jóvenes neuquinos, que partirán este domingo en colectivos alquilados por la Diócesis. Aunque cada joven pagó por su pasaje, desde la Pastoral coordinaron los traslados y alojamientos para que la visita del Papa se convierta en una experiencia compartida.

"Vamos a viajar todos juntos y la idea es también compartir las misas y los espacios de las comidas", relató el sacerdote sobre una propuesta que busca estrechar lazos y generar un sentido de pertenencia a la Iglesia, a la vez que se desarrolla un espacio sano que "le quita tiempo a la calle".

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El lunes, los chicos y chicas de Neuquén participarán de la misa en el Monumento a los Españoles y esa misma tarde harán una visita a la Basílica de Luján. "Es algo muy signficativo porque la Virgen de Luján es la patrona de la Pastoral Juvenil", afirmó. El martes está previsto que el grupo se sume a la vigilia de esa tarde y el miércoles serán parte de la misa en la Basílica de Luján presidida por el Papa León XIV.

Un mensaje de esperanza

Aunque se espera un evento multitudinario, el padre José aclaró que la visita del Sumo Pontífice es una oportunidad de unirse y escuchar su mensaje. "Nuestro objetivo es fortalecer y animar a los jóvenes con su llegada", dijo y agregó: "No vamos a tener la posibilidad de verlo de verca pero sí vamos a ser parte de la historia, y tenemos muchos entusiasmo de escuchar lo que nos trae".

Ilusionados con la proximidad de su visita, los jóvenes siguen el día a día de León XIV. "Al momento que supimos lo de su salud, empezaron las intrigas de los pibes, pero algo positivo es que todos se unieron en una oración común por su salud", dijo el sacerdote y agregó: "Seguimos creyendo en el Dios de la vida y, en lugar de bajonearse, empezaron a rezar todos juntos; quedamos sorprendidos al verlo en actividad a los pocos días".

Además de seguir de cerca su salud y su cronograma de viaje, desde la Pastoral también escuchan atentamente su mensaje. "Vamos escuchando las palabras que deja por el mundo", dijo el padre José y agregó que esperan "que nos traiga la palabra de Dios, una palabra de esperanza y aliento que los pibes hoy necesitan un montón", aclaró.

Agregó, además, que la visita papal es también una oportunidad para renvoar el entusiasmo y el compromiso con la Iglesia, para que los jóvenes sepan que siempre tienen abiertas las puertas de las parroquias.

"Los jóvenes tienen con la Igleis un vínculo fuerte, transformador y vivificante", dijo el padre y agregó que "no hay nada más lindo que saber que Dios y la Iglesia es de ellos y para ellos".

Para el sacerdorte, la importancia de este encuentro y de este viaje compartido es transmitir un mensaje claro: "Queremos que sepan que pueden tener su lugar y que lo vivan como su casa, es lo que más ayuda en un tiempo de tanta soledad y tanta oferta fácil que da el mundo".