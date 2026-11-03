Autovía Norte: se le salió la rueda del auto y se produjo un embotellamiento

Ocurrió este martes por mañana en dirección Plottier-Neuquén. El vehículo quedó sobre la calzada, dejando un solo carril habilitado. Al conductor lo asistió personal de la Policía.

La mañana de este martes comenzó con serias complicaciones para muchos automovilistas que transitaban por la Autovía Norte, en la capital neuquina . Un desperfecto mecánico absolutamente inesperado en un vehículo provocó un fuerte embotellamiento e importantes demoras en una de las vías de conectividad más transitadas y estratégicas del Alto Valle.

El episodio se desencadenó minutos después de las 8 , momento en el que el caudal de tránsito alcanza su punto máximo debido a los desplazamientos laborales, comerciales y escolares. La emergencia tuvo lugar a la altura de la planta de verificación técnica vehicular, operada por la firma Veritécnica SRL , en el Parque Industrial de la localidad.

En ese sector, a un auto Toyota Corrolla color blanco se le salió una de sus ruedas mientras se encontraba en plena circulación. A raíz de la falla, el conductor se vio obligado a detener su marcha de forma abrupta e intempestiva sobre el asfalto.

Debido a la naturaleza del hecho y al posicionamiento final del rodado, no logró maniobrar hacia la banquina para despejar la calzada, lo que dejó un espacio estrecho para que el resto de los automovilistas pudieran esquivarlo.

Ante la llamada de alerta, efectivos de la Policía del Neuquén se desplazaron rápidamente hacia el lugar del incidente para prestar asistencia al hombre.

Tras evaluar la escena, constataron que el neumático correspondía al lateral izquierdo del vehículo, razón por la cual tomaron la decisión de interrumpir parcialmente la circulación sobre la mano que conecta la localidad de Plottier con el centro neuquino.

El corte selectivo tuvo como objetivo garantizar un corredor seguro para llevar a cabo las labores de reparación y remover el vehículo de la ruta de forma controlada.

La habilitación de un único carril de sobrepaso generó una rápida saturación de la vía. En pocos minutos, se formó una congestión vehicular que se extendió por varios kilómetros, afectando por igual a automóviles particulares, unidades de transporte de pasajeros, traffics y camiones de gran porte.

Pese a las marcadas demoras y al malestar generado en los conductores, no se registraron siniestros ni mayores inconvenientes.

Volcó un camión en plena Autovía Norte y hubo un derrame de gasoil

El pasado miércoles 28 de octubre, un camión que transportaba gaseosas volcó en la rotonda de Capex, en la Autovía Norte, y se produjo un importante derrame de combustible. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Plottier, personal de Tránsito de la Policía de Neuquén y Defensa Civil para remediar la situación. El tránsito quedó interrumpido, con desviación.

En ese momento, el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, explicó en diálogo con LM Neuquén que fueron notificados del accidente pasadas las 7.30 de la mañana y que se trasladaron al lugar de manera inmediata. Allí se encontraron con el rodado de costado sobre la calzada.

Sin embargo, la situación se complicó cuando los tanques de combustible del camión se rajaron y comenzó a producirse una importante pérdida sobre la cinta asfáltica. Además, cayeron varios pallets con gaseosas, por lo que se produjo una mezcla entre el gasoil y las bebidas.

Claudio Espinoza

Una rotonda peligrosa

No es el primero ni será el último accidente ocurrido en la conocida rotonda de Capex, ubicada en la Autovía Norte, en Plottier. Una de las razones principales es que tiene una curva muy pronunciada y que los vehículos que vienen en bajada se encuentran con la misma sin alcanzar a bajar la velocidad, que en esa zona debe ser casi mínima.

En general, los siniestros que se producen en el sector son protagonizados por personas que no son de la zona o, como en este caso, camiones que vienen desde otras provincias.