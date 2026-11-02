Lo dijo la secretaria de Economía: "El 43% de la masa salarial se destina exclusivamente al sector educativo"

Quienes caminamos diariamente los pasillos de la política neuquina sabemos que la presentación de un presupuesto provincial es lo más parecido a un “electrocardiograma del poder”. Cada fin de octubre el Ejecutivo provincial y los gobiernos comunales ofrecen a los legisladores la radiografía exacta de las prioridades, las fortalezas y de los flancos débiles que el Ejecutivo busca blindar.

El proyecto de presupuesto provincial para 2027, que asciende a la cifra de 11,4 billones de pesos, inimaginable para el común de los mortales, expone con nitidez la doble naturaleza de una provincia que navega en la abundancia de Vaca Muerta, pero que continúa atada a una rigidez estructural que no da margen para el error.

La encargada de defender este rompecabezas económico es Carola Pogliano. La secretaria de Hacienda y Finanzas se mueve con la prudencia de quien maneja los recursos más codiciados del país, consciente de que Neuquén “es hoy una de las joyas de la corona en el mapa de las inversiones globales”.

No le falta razón en el diagnóstico macro. “El 85% de los ingresos neuquinos se generan en el propio suelo a fuerza de regalías e impuestos locales”, dijo ante los micrófonos de LU5, durante la emisión del programa Al Final De Todo.

La foto que nos trae Pogliano es de una autonomía financiera envidiable en la economía nacional asfixiada. Un escudo que le permite a Neuquén mirar de reojo y con justa altanería a una coparticipación federal que la castiga devolviéndole “menos de un tercio de lo que aporta al Producto Bruto Geográfico", según explicó la funcionaria.

El empleo público concentra gran parte del presupuesto provincial

Sin embargo, detrás de la danza de los miles de millones de dólares que prometen las petroleras y de la esperada bocanada de oxígeno que traerá la ampliación del oleoducto Vaca Muerta Oleoductos (VMO), el famoso proyecto Duplicar, la realidad cotidiana del gasto público, en Neuquén, impone su propia ley de gravedad.

El presupuesto expuesto por Pogliano devela un dato central: “El 84% de la torta se consume en gastos corrientes. De ese total, el empleo público se lleva la parte del león, con el 67% destinado a la masa salarial”.

“El sector educativo se devora el 43% de los sueldos públicos, una estructura enorme que el Gobierno ha decidido blindar, absorbiendo incluso los costos del FONID que Nación recortó. Es inversión social, sin dudas, pero también es una pesada mochila de rigidez fiscal”, explicó gráficamente.

El costo de sostener los salarios y la actualización por IPC

El diagnóstico de Pogliano muestra cómo el pragmatismo político se choca con la contabilidad pura. Así y todo, Neuquén defiende a capa y espada el IPC trimestral ponderado como una política de Estado innegociable para contener el conflicto social, una herramienta que, en palabras de la propia ministra, “mantiene el poder adquisitivo del estatal pero que obliga a un monitoreo diario y milimétrico de la caja”.

Según la Secretaria de Hacienda, “el verdadero desafío de la gestión de Rolando Figueroa, reflejado en este diseño económico, es que el "derrame" de Vaca Muerta deje de ser una abstracción estadística y se convierta en infraestructura tangible”.

“Tenemos que romper la dicotomía de una provincia con recursos pero que no es rica implica, lograr que los fondos extrapresupuestarios, como el blindaje financiero conseguido con la última emisión de bonos a tasas históricamente bajas, vayan a parar a las rutas que hoy sufren el desgaste del boom hidrocarburífero, al agua, al saneamiento y a transformar las escuelas tráiler en edificios de material”, enfatizó.

La estrategia financiera de Neuquén apunta al desendeudamiento en 2030

El presupuesto 2027 es el reflejo de un Neuquén que juega en las grandes ligas internacionales pero que debe resolver sus deudas internas. Pogliano, explicó que “el equipo económico diseñó una ingeniería financiera previsora, estirando los plazos de la deuda con organismos internacionales y planificando un horizonte de desendeudamiento hacia 2030”.

La macro está ordenada, el crudo vuela y los caños se están soldando. Ahora, la política deberá demostrar si es capaz de transformar esos billones de pesos en bienestar real para cada habitante de la provincia.