Dólar hoy, cotizaciones del viernes 30 de octubre de 2026

El dólar oficial abre a $1.560 en venta. El blue se cotiza en $1.565, sin brecha porcentual con la cotización oficial del Banco Central.

A la apertura de este viernes 30 de octubre, el dólar oficial mantiene su cotización en $1.510 para la compra y $1.560 para la venta.

El dólar blue se posiciona en $1.545 en la compra y $1.565 en la venta.

La brecha entre el dólar blue y el oficial se mantiene en 0% , lo que indica una convergencia total entre ambas cotizaciones al momento de la apertura.

En el segmento financiero, el dólar bolsa (también conocido como MEP) cotiza a $1.557,8 para la compra y $1.568,8 para la venta.

El contado con liquidación presenta valores más elevados, registrando $1.649,8 en compra y $1.650,3 en venta.

En el mercado de criptomonedas, el dólar cripto se cotiza a $1.651,68 para la compra y $1.658,04 para la venta.

El dólar mayorista abre a $1.530 en compra y $1.539 en venta, reflejando las operaciones del mercado interbancario.

Para operaciones con tarjeta de crédito, el dólar tarjeta alcanza los $1.963 en compra y $2.028 en venta, siendo la cotización más elevada del mercado de cambios.

La diferencia entre el dólar oficial y el contado con liquidación es de $89,80 en la venta, lo que representa una brecha significativa en este segmento.

Entre el dólar oficial y el dólar bolsa existe una diferencia de $8,80 en la venta.

El dólar cripto mantiene una cotización intermedia entre el contado con liquidación y el blue, posicionándose como alternativa para operaciones en criptoactivos.

La cotización del mayorista se ubica por encima del oficial pero por debajo de los dólares financieros, reflejando las transacciones entre entidades bancarias.

El dólar tarjeta continúa siendo la opción más cara para los consumidores que utilizan este medio de pago en el exterior.