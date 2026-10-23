Dólar hoy, cotizaciones del viernes 23 de octubre de 2026

El dólar oficial abre a $1.550 en venta. El blue cotiza a $1.565 con una brecha del 1% respecto al oficial.

A la apertura de este viernes 23 de octubre, el mercado cambiario mantiene sus cotizaciones con movimientos mínimos en la mayoría de los segmentos. El dólar oficial se posiciona en $1.550 para la venta y $1.500 para la compra. Esta cotización se mantiene estable en relación a las jornadas previas, sin variaciones significativas en el segmento de cambio regulado.

El dólar blue opera a $1.565 en la venta y $1.545 en la compra. La diferencia entre ambas puntas se mantiene dentro de los parámetros habituales del mercado paralelo.

La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en el 1% . Esta diferencia refleja la menor presión sobre el mercado paralelo en comparación con jornadas anteriores, cuando los spreads alcanzaban valores más elevados.

En el segmento de dólar de bolsa, las cotizaciones se fijan en $1.546,9 para la compra y $1.553,6 para la venta. Este tipo de cambio opera muy cercano al oficial, manteniendo una diferencia mínima con respecto al segmento regulado.

El contado con liquidación presenta valores más elevados. La compra se posiciona en $1.637,9 mientras que la venta alcanza $1.639,5. Este segmento refleja las operaciones de compra y venta de títulos con liquidación en moneda extranjera.

En el mercado de criptomonedas, el dólar cotiza a $1.630,4 para la compra y $1.635,22 para la venta. Este segmento mantiene valores cercanos al contado con liquidación.

El dólar blue, en vivo: seguí la cotización de este martes 23 de julio.

El dólar tarjeta registra las cotizaciones más elevadas de la jornada. La compra se ubica en $1.950 mientras que la venta alcanza $2.015. Esta cotización incluye los gastos administrativos y comisiones bancarias asociadas a operaciones con tarjetas de crédito y débito.

En el segmento mayorista, utilizado para operaciones entre entidades financieras, la compra se fija en $1.519 y la venta en $1.528. Este es el segmento de menor cotización, reflejando operaciones de mayor volumen.

A la apertura, el mercado cambiario mantiene una estabilidad relativa sin movimientos bruscos entre los diferentes segmentos. Las diferencias entre tipos de cambio permanecen dentro de los rangos históricos observados en las últimas semanas.