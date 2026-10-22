CALF y Nippon Car impulsan la formación técnica de estudiantes que competirán en Fórmula Lanín

Entregaron kits de motorización y materiales para completar los proyectos de los estudiantes neuquinos que están participando de la competencia nacional.

La Cooperativa CALF y Nippon Car anunciaron su acompañamiento a estudiantes y docentes de escuelas técnicas y agropecuarias de la provincia en la construcción de vehículos eléctricos que participarán de la competencia nacional Fórmula Lanín , mediante la entrega de kits de motorización y materiales para completar los proyectos.

La entrega de estos materiales necesarios para la construcción de los vehículos se realizó el martes 21 de octubre en el Salón Socios Fundadores de CALF , con la participación de la ministra de Educación, Soledad Martínez; la secretaria general de la Cooperativa, Yenny Fonfach; la gerenta de Finanzas y Energías Renovables, Florencia Quiroga Panelli; y el gerente TIC, Sergio Fernández Novoa.

También estuvieron presentes el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy; el director de Gestión de Proyectos Educativos, Oscar Martín, junto a directivos, docentes y estudiantes de las instituciones participantes, quienes recibieron los aportes.

Durante el encuentro, Fonfach destacó la importancia del trabajo articulado entre las organizaciones públicas y privadas para acompañar a las comunidades educativas de la provincia y valoró la proyección nacional que alcanzó la iniciativa, al señalar que ese reconocimiento le otorga “otra envergadura, otra importancia”.

Por su parte, Quiroga Panelli agradeció a Nippon Car por sumarse a la propuesta y remarcó que la iniciativa representa los valores del cooperativismo. “Estamos apostando por la educación, por la práctica y, sobre todo, por llevar a un proyecto concreto enseñanzas que vienen aprendiendo en el último tiempo, entre ellas, el trabajo en equipo”, expresó Panelli, la gerenta de Finanzas y Energías Renovables de la cooperativa.

Apoyo a los estudiantes

En tanto, Fernández Novoa señaló que CALF trabaja junto a la Provincia en proyectos educativos y de conectividad para ampliar el acceso a las nuevas tecnologías en distintas localidades, especialmente en las zonas más alejadas.

Godoy recordó que Fórmula Lanín comenzó como una experiencia amateur y logró incorporarse al calendario de competencias nacionales, junto con Desafío Eco. Asimismo, confirmó que la competencia se realizará el 13 de noviembre, luego de su reprogramación para permitir que los equipos completen sus vehículos.

Fórmula Lanín convoca a estudiantes de escuelas técnicas EPET y agropecuarias EPEA a aplicar conocimientos de Física, Electrónica, Mecánica y Programación en el diseño y la construcción de vehículos eléctricos de cero emisiones.

Más allá de la competencia, la propuesta constituye una experiencia educativa que vincula los contenidos del aula con desafíos concretos, promueve la creatividad y fortalece las capacidades técnicas y el trabajo colaborativo, al tiempo que acerca a los jóvenes a las nuevas tecnologías vinculadas con la movilidad sustentable.

"Con este aporte, CALF reafirma su compromiso social con la educación pública y la formación de las nuevas generaciones, acompañando proyectos que generan oportunidades de aprendizaje y contribuyen al desarrollo de futuros técnicos en la provincia", aseguraron en un comunicado de prensa sobre los alcances de estos aportes a estudiantes neuquinos quienes participan de la competencia nacional.

La competencia automovilística neuquina Fórmula Lanín fusiona la tradición fierrera local con innovación tecnológica y el compromiso ambiental, para que las y los estudiantes de Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) y también EPEAS, experimenten creando íntegramente un auto sustentable. La inscripción online se encuentra abierta hasta el 31 de julio.

La propuesta pedagógica se centra en el desarrollo integral de un vehículo eléctrico; esto contempla el diseño, construcción y testeo de un auto bajo reglamento técnico estricto. Del desafío que contribuye a formar profesionales capaces de responder a las demandas del mundo contemporáneo, participarán 160 estudiantes organizados en 32 grupos mixtos que correrán circuitos callejeros en cuatro localidades neuquinas.