Verón, sancionado: AFA reveló el castigo para el presidente de Estudiantes por los incidentes con Rosario Central

La decisión de la Asociación se conoció luego de que el presidente del club de La Plata se muestre junto a Stéfano Di Carlo, su par de River, en una reunión para mejorar el fútbol argentino. Los motivos de la pena.

“Es toda tuya. Sos un ladrón”, le dijo entre algunas frases que se registraron por parte del mandatario. Lo cierto es que una vez presentado el informe arbitral sobre lo ocurrido, en el que afirmaron que recibieron una agresión verbal por parte de Verón, la AFA confirmó una dura sanción.

Este jueves, se conoció que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino sancionó con tres meses de suspensión al máximo mandatario del equipo platense. La misma se basa por "su ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral ( Darío Herrera ) al finalizar el encuentro”.

Esta decisión se dio luego de que el presidente se muestre reunido junto a Stéfano Di Carlo, su par de River Plate, con el que crearon una mesa de diálogo para trabajar en mejoras para el fútbol argentino.

Qué dice el informe arbitral

“Luego de que el club Rosario Central convirtiera el tercer gol, se generó un tumulto generalizado entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos. En ese momento ingresó al campo de juego, sin autorización, el señor Juan Sebastián Verón, presidente del club Estudiantes de La Plata, quien comenzó a agredirnos verbalmente a todo el equipo arbitral, pero en especial a mi persona, diciéndonos ‘hijos de re mil puta, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de puta, hay que matarlos a todos’, y muchísimos insultos más. En ese momento, la seguridad policial y varios colaboradores de su club lo intentaban frenar, ya que él quería avanzar hacia nosotros con el objetivo de agredirnos físicamente, lo cual no llegó a concretarse.

Dicho presidente también incitó a la violencia verbal del señor Marcos Alberto Angeleri y el señor Pascual Caiella, los cuales nos insultaron diciéndonos ‘hijos de re mil puta, los vamos a matar, secanucas de la AFA, corruptos’, y muchísimos insultos más. Estos colaboradores también tuvieron que ser separados por la fuerza policial. El señor Marcos Angeleri nos dijo también que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida. Y nos llamó “corruptos, hijos de puta”. Luego de la premiación, y cuando nos dirigimos al vestuario, también seguían los insultos de los colaboradores del club Estudiantes de La Plata".