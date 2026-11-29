Los ciudadanos eligen a los representantes del Congreso y el Senado en una jornada clave para definir la futura investidura del presidente

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau participaron de las elecciones generales en España, donde los ciudadanos definen la composición del Parlamento y el futuro político del país.

España celebra este domingo 29 de noviembre elecciones generales , en las que los ciudadanos elegirán a los integrantes de las Cortes Generales para el período 2026-2030. La votación determinará la composición del Congreso de los Diputados y del Senado , y abrirá el camino para la conformación del próximo Gobierno.

La elección de este domigo tiene como principales protagonistas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ; al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo ; al referente de Vox, Santiago Abascal y a Ada Colau , referente del Frente Amplio. La disputa electoral se desarrolla en un escenario marcado por la continuidad del socialismo en el poder y la posibilidad de un cambio de orientación política hacia la derecha.

Los principales dirigentes ya acudieron a las urnas durante la mañana. Sánchez, Feijóo y Abascal votaron en Madrid, mientras que Ada Colau lo hizo en Barcelona. Los candidatos aprovecharon sus apariciones para convocar a la ciudadanía a participar y remarcar la importancia de la jornada.

Qué dijeron los principales dirigentes tras votar

Pedro Sánchez llamó a los españoles a concurrir a las urnas y destacó el peso de la participación ciudadana en la definición del futuro político del país. "Hoy es el día en que nuestro país va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", afirmó el mandatario. Además, sostuvo que, en democracia, "el mayor de los poderes es el voto".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España y líder del Partido Socialista (PSOE), deposita su voto.

El presidente consideró que una mayor participación permitirá reflejar con más claridad la voluntad de los ciudadanos en la futura composición parlamentaria y fortalecerá al Gobierno que resulte de la elección.

En tando que, Alberto Núñez Feijóo votó en el colegio Ramiro de Maeztu, acompañado por su esposa, Eva de Cárdenas, y fue recibido con aplausos y gritos de "presidente".

Alberto Núñez Feijóo, líder del opositor Partido Popular (PP) de España, deposita su voto.

A la salida, pidió votar "sin miedo, sino con memoria" y sostuvo que en estas elecciones se define el futuro de España para los próximos cuatro años y también para "la próxima década". Además, aseguró que respetará el resultado electoral. "Pido a los españoles que no voten con miedo, sino con memoria", aconsejó.

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, también pidió una participación masiva y llamó a los electores a votar sin temor y de manera pacífica. "Quiero animar a los españoles a votar para que no haya que arrepentirse mañana", expresó.

Santiago Abascal, líder de Vox.

También manifestó su deseo de que los ciudadanos se acerquen a las urnas "sin miedo, sin pesimismo" y con el valor que, según sostuvo, merece España.

Ada Colau votó en Barcelona y llamó a una participación masiva. La candidata del Frente Amplio votó en el Institut La Sedeta de la Indústria y pidió defender los derechos sociales. "Es importante que la mayoría social trabajadora vaya a votar para defender la democracia", expresó. También convocó a la "Cataluña antifascista" a participar masivamente.

Ada Colau votó este domingo en Barcelona.

Cuántos diputados y senadores se eligen

En estas elecciones se renovarán los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 209 integrantes del Senado. La distribución de los diputados depende de la población de cada provincia, por lo que las circunscripciones más pobladas concentran una mayor representación.

Madrid encabeza el reparto con 38 diputados, seguida por Barcelona, que cuenta con 32. En el Senado, la elección contempla cuatro representantes por provincia, aunque existen particularidades en las circunscripciones insulares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las Cortes Generales constituyen el Poder Legislativo español y funcionan bajo un sistema bicameral. El Congreso tiene un papel central en la actividad parlamentaria, mientras que el Senado actúa como cámara de representación territorial y de segunda lectura legislativa.

Cómo se define al próximo presidente del Gobierno

El resultado de las elecciones será determinante para la conformación del nuevo Ejecutivo, aunque la presidencia del Gobierno no se define mediante una elección directa de los ciudadanos.

Una vez constituido el Parlamento, será el Congreso de los Diputados el encargado de votar la investidura del candidato a presidente del Gobierno. Para alcanzar ese objetivo, los partidos deberán reunir los apoyos parlamentarios necesarios, en un proceso que puede requerir negociaciones y acuerdos entre distintas fuerzas políticas.

Además de la investidura, las Cortes tienen entre sus principales atribuciones la elaboración y aprobación de leyes, el control de la actividad del Gobierno y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

De esta manera, la composición del Parlamento que surja de las urnas será clave para determinar las políticas que se implementarán durante los próximos cuatro años.

A qué hora se conocerán los primeros resultados

El escrutinio comenzará una vez finalizada la votación. Los primeros resultados oficiales se conocerán a partir de las 21, hora local de España, mientras que las proyecciones apuntan a que el recuento podría estar definido cerca de las 22:30, las 18:30 en Argentina.

La evolución del escrutinio permitirá conocer cómo quedará distribuida la representación parlamentaria y cuáles serán los escenarios para la formación del próximo Gobierno.

Más de 25.500 españoles votaron en Argentina

Argentina fue uno de los países con mayor participación de españoles residentes en el exterior. Según datos de fuentes consulares e interventores partidarios difundidos por EFE, más de 25.500 personas emitieron su voto, alrededor del 5% de los 520.000 ciudadanos convocados en el país.

El proceso electoral para los residentes en el exterior se desarrolló entre el 21 de noviembre y el jueves pasado. En Argentina, los electores registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pudieron votar en los consulados de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.

De acuerdo con fuentes consulares, la participación en Argentina fue aproximadamente 1.000 votos superior a la registrada en las elecciones generales de 2023. También se observó un incremento cercano al 30% en el voto presencial en urna, en detrimento del sufragio por correo.

Con el cierre de las urnas en España y el avance del escrutinio, la atención estará puesta en la distribución de bancas y en los acuerdos que definirán quién encabezará el próximo Gobierno.