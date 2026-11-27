Cómo es el lugar donde murió Graciela Mayer, quien había viajado para disfrutar de unos días de vacaciones junto a su pareja, y encontró un trágico final.

A Chihuahua se llega por el kilómetro 115,5 de la Interbalnearia. (Foto: Tatiana Scherz Brener / El País).

Una turista argentina de 36 años murió en una playa nudista . El trágico episodio cerca de Punta del Este y se conoció que la mujer había llegado horas antes con su pareja a Uruguay para pasar unos días de vacaciones.

La pareja de la mujer fue testigo del fatal hecho y fue quien llamó al servicio de emergencias cuando la joven comenzó a ahogarse.

Graciela Mayer tenía 36 años, era de la localidad entrerriana de Viale y había viajado a Uruguay para disfrutar de unos días de vacaciones junto a su pareja. Sin embargo, el viaje terminó en tragedia este miércoles, cuando murió ahogada en la playa Chihuahua, cerca de Punta del Este.

La mujer se encontraba en el agua junto a su novio cuando ambos fueron sorprendidos por una ola. El hombre consiguió salir por sus propios medios, pero Mayer no pudo regresar a la orilla y tuvo que ser rescatada por otros bañistas que estaban en el lugar.

Cómo es Chihuahua, la playa nudista donde murió la argentina

La playa Chihuahua está ubicada en el departamento uruguayo de Maldonado. Tiene una franja de arena fina en la bahía de Portezuelo. Está bordeada por médanos y pinos y, hacia el oeste, llega a la desembocadura del arroyo El Potrero.

El pasado miércoles murió allí Graciela Mayer, una turista de 36 años oriunda de Viale, Entre Ríos. Se ahogó tras entrar al agua con su pareja. Los dos fueron retirados antes de que llegara personal de Prefectura y el hombre sobrevivió.

El balneario queda entre Ocean Park y Portezuelo, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Maldonado y cerca del aeropuerto de Laguna del Sauce. En el tramo habilitado por la Intendencia se puede ir con o sin traje de baño.

El acceso a Chihuahua y los límites del sector naturista

El ingreso está a la altura del kilómetro 115,5 de la Ruta Interbalnearia, que conecta Montevideo con Punta del Este. Desde el desvío hay alrededor de un kilómetro hasta la playa. Las calles tienen un trazado en semicírculo y el último tramo hasta la arena pasa entre los médanos.

La playa se extiende sobre la bahía de Portezuelo, cerca de Punta del Este. (Foto: Tatiana Scherz Brener / El País).

Desde la orilla se ve Punta Ballena, donde está Casapueblo. En el otro extremo, el arroyo El Potrero lleva al Río de la Plata el agua de la Laguna del Sauce. A orillas del arroyo se pueden ver garzas y cisnes de cuello negro.

En 2012, una resolución de la Intendencia delimitó el sector naturista entre la proyección de la calle El Foque hacia el agua y la desembocadura del arroyo. El cordón de dunas marca el borde hacia el interior del balneario. La norma también dispuso señalizar el tramo con carteles.

Cuando se fijaron esos límites, en el balneario ya había hoteles y restaurantes orientados a los visitantes naturistas. La Intendencia fundamentó la medida en el crecimiento de la zona y en los conflictos que se producían entre bañistas porque la franja para el nudismo estaba poco delimitada.

Cómo empezó el nudismo en Chihuahua

En la década de 1960 empezaron a llegar familias europeas y turistas que veraneaban en Punta del Este. Entre quienes frecuentaban Chihuahua había personas que ya practicaban el nudismo cuando en la zona todavía había pocas casas. En 2000, la Intendencia reconoció el lugar como playa naturista.

El arroyo El Potrero desemboca en el Río de la Plata entre Chihuahua y Ocean Park. (Foto: Ricardo Figueredo / Archivo El País).

Ricardo Rodal y su pareja, la argentina Marcela Medina, se mudaron desde Buenos Aires con sus hijos y abrieron El Refugio, el primer hotel naturista del balneario. "Cuando llegamos no había nada, solo un pequeño grupo de gente que practicaba naturismo", recordó Rodal en una entrevista radial de 2023.

El código de convivencia que difunde la comunidad naturista pide cuidar la limpieza y respetar el espacio de quienes están en la arena. Para fotografiar o filmar a otra persona en la playa se le debe pedir permiso.

Cuándo hay guardavidas en Chihuahua

En noviembre, el servicio de Chihuahua funciona los viernes, sábados y domingos. El miércoles en que murió Mayer, el puesto estaba fuera de servicio. El cronograma de verano de la Intendencia prevé cobertura diaria del 1° de diciembre al 31 de marzo, de 9.30 a 19.30.

La Intendencia indica que una bandera izada en la caseta señala que hay guardavidas de turno. El color de la bandera informa sobre las condiciones del agua.