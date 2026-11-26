También se modernizó el sector de esterilización. “Nos permite brindar una mejor atención, de mejor calidad", aseguraron los profesionales del hospital.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves un recorrido por las nuevas instalaciones del hospital Bouquet Roldán , que permiten mejorar las condiciones de atención y brindar espacios de trabajo más adecuados y seguros para el personal médico y técnico. Lo hizo acompañado por el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido , y la secretaria de Jefatura de Gabinete municipal María Pasqualini .

En el área de Odontología, la adecuación edilicia reorganizó integralmente los espacios para optimizar la dinámica de atención, la vinculación interna y el mantenimiento de las instalaciones. Entre las tareas realizadas se cuenta el retiro de tabiquería de durlock existente y la instalación de nuevas divisiones, el reemplazo de aberturas y la colocación de nuevas que vinculan a los consultorios entre sí y el recambio completo de pisos y cielorraso.

Además, se ajustaron los muebles bajo mesada en los consultorios, se reemplazaron bachas de lavado y griferías, y se modificaron las cañerías de agua y de aire comprimido. La pintura del nuevo espacio completó las tareas realizadas.

En cuanto a equipamiento, se incorporaron se incorporaron cuatro sillones odontológicos nuevos, con una inversión de más de 40 millones de pesos.

"Es un hito"

Al respecto, el ministro de Salud, Martín Regueiro, indicó que “para nosotros es un hito” e hizo alusión a que era un proyecto trabajado durante varios años con articulación entre la región sanitaria y el área de arquitectura del hospital. Asimismo, agradeció a Figueroa y al equipo del hospital que “nos tuvo la paciencia para entender que durante un tiempo el área estuvo bloqueada y tuvimos que derivar gente a otros lados”.

La directora del hospital, Silvia De la Vía Herbas, sostuvo que “es un día muy festivo, estamos todos muy contentos. Todo esto se logró a través de varias gestiones para seguir fortaleciendo a la salud pública, para dar una buena respuesta, una respuesta de calidad a toda la comunidad. Tenemos que seguir trabajando, ya están las obras, ahora tenemos que ponerlas en funcionamiento”.

Por su parte, Elena Fernández, jefa del sector de odontología, destacó que la nueva obra y el equipamiento incorporado “nos permite brindar una mejor atención, de mejor calidad. Y como equipo, para el hospital, y para el sistema público de salud, es un gran logro”.

Otra área

En forma complementaria, se modernizó el sector de Esterilización, con especial énfasis en el área de autoclaves y el acceso de material sucio. En ese espacio, se retiraron estufas y equipos fuera de uso. El autoclave es un equipo con cámara de cierre hermético que elimina todos los microorganismos mediante vapor de agua saturado a alta presión y temperatura. Los trabajos incluyeron su reubicación el acondicionamiento de la infraestructura (desagües, provisión de agua y sala de máquinas) para incorporar un segundo equipo, cuya adquisición es gestionada por la dirección de Ingeniería Clínica.

Además, se demolieron mamposterías y se levantaron nuevos tabiques divisorios en placas de roca de yeso, con aislación térmica de lana de poliéster y sectores con doble placa ignífuga.

Se incorporaron pisos graníticos compactos, revestimientos cerámicos esmaltados y pintura epoxi blanca en muros y cielorrasos de la zona de autoclaves.