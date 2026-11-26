Tras una mañana templada, la tarde escalará con sol pleno y anticipan días muy calurosos con viento y cuidados clave para evitar golpes de calor.

El calor comenzará a hacerse sentir con fuerza este jueves en Neuquén, en una jornada que tendrá un notable ascenso de temperatura a medida que avance el día.

Después de una mañana agradable, el sol ganará protagonismo y llevará el termómetro hasta los 33 grados durante la tarde. El panorama anticipa, además, varios días con condiciones típicamente veraniegas en la región.

La suba será progresiva. Durante el mediodía se esperan unos 28 grados, pero por la tarde la temperatura continuará escalando hasta alcanzar su punto máximo alrededor de las 17. El cielo permanecerá despejado y no se esperan precipitaciones, por lo que será una jornada completamente soleada.

El calor no se limitará a este jueves. El viernes llegará con temperaturas todavía más elevadas y una máxima prevista de 37 grados, mientras que el sábado y el domingo también tendrán tardes calurosas, con registros cercanos a los 36 grados.

Omar Novoa

Sin embargo, el ascenso más importante llegará el viernes. Para esa jornada se espera una máxima de 36 grados y una mínima de 20 grados. El sol tendrá un papel central durante buena parte del día y el viento soplará desde el sudoeste, con velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 47 kilómetros por hora.

La combinación de temperaturas elevadas y viento será una de las características de la jornada, por lo que se recomienda prestar atención a las condiciones meteorológicas, especialmente durante las actividades al aire libre.

Fin de semana con temperaturas de verano

El sábado continuará el ambiente caluroso en la capital neuquina. La máxima volverá a ubicarse en los 35 grados, mientras que la mínima será de 17 grados. Durante el día se espera cielo mayormente despejado, aunque hacia la noche aumentará la nubosidad.

El viento del sudoeste continuará presente, con una velocidad estimada de 26 kilómetros por hora durante el día y ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Omar Novoa

Para el domingo 29, el panorama seguirá siendo cálido, aunque con algunas variaciones en las condiciones del cielo. La AIC anticipa una máxima de 32 grados y una mínima nocturna de 14 grados.

El viento del sudoeste podría intensificarse durante la jornada, con velocidades cercanas a los 33 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Será otra tarde de temperaturas elevadas, ideal para quienes tengan previsto realizar actividades recreativas, aunque será importante evitar la exposición prolongada al sol.

Recomendaciones para enfrentar las altas temperaturas

Ante la llegada de varios días calurosos, es importante adoptar algunas medidas para evitar golpes de calor y otros problemas asociados a la exposición a temperaturas elevadas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una buena hidratación durante todo el día, incluso sin tener sed.

Evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura.

Utilizar protector solar, gorra y ropa liviana.

Reducir la actividad física intensa durante las primeras horas de la tarde.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

De esta manera, Neuquén cerrará noviembre con un marcado protagonismo del calor. Las tardes del viernes y el sábado serán las más exigentes de la semana, con máximas de 34 grados, mientras que el comienzo de diciembre podría llegar acompañado de tormentas y un cambio en las condiciones meteorológicas.