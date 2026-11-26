El organismo nacional emitió advertencias amarillas para distintas provincias. Hay sectores bajo riesgo de tormentas intensas, granizo y ráfagas.

Alerta meteorológica en Argentina: el SMN advierte por tormentas fuertes y vientos de hasta 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas meteorológicas de distintos niveles para este jueves en varias regiones de la Argentina. El pronóstico anticipa condiciones adversas, con tormentas de variada intensidad y fuertes vientos, que podrían provocar complicaciones en algunas regiones del país.

Las advertencias comprenden fenómenos de diferente intensidad y alcance. Mientras algunas provincias se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, en el sur del territorio nacional rige una advertencia naranja por vientos intensos, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Una de las situaciones que requiere mayor atención se presenta en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego , donde el SMN estableció una alerta amarilla por vientos fuertes . De acuerdo con el organismo, el área será afectada por vientos provenientes del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora. Sin embargo, las condiciones podrían intensificarse y las ráfagas alcanzar los 110 kilómetros por hora, con posibilidad de superar ese registro de manera puntual.

Este escenario puede generar dificultades para circular, especialmente en rutas y caminos expuestos, además de provocar la caída de ramas, árboles y otros elementos que no se encuentren correctamente asegurados.

La alerta implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, los bienes y el ambiente. Por ese motivo, se recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades.

¿Dónde rige la alerta amarilla por tormentas?

En paralelo, el SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, norte de Salta y Jujuy. En las áreas alcanzadas podrían desarrollarse tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes o localmente severas.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento. La intensidad de las precipitaciones podría variar de una localidad a otra, por lo que el organismo recomienda prestar atención a las actualizaciones de los pronósticos y a los avisos de corto plazo.

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.

La alerta amarilla representa la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes y daños, por lo que se aconseja tomar medidas preventivas, especialmente durante el desarrollo de las tormentas.

Las recomendaciones del SMN ante tormentas y vientos fuertes

Ante las condiciones meteorológicas previstas para este jueves, el organismo nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos.

Entre las principales medidas se encuentran:

Evitar las actividades al aire libre durante las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües para evitar anegamientos.

Retirar o asegurar macetas, muebles y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse alejado de árboles, postes de electricidad y estructuras que puedan caerse.

Evitar circular por calles inundadas o zonas anegables.

Buscar refugio en construcciones cerradas durante los episodios de tormentas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El SMN recuerda que las alertas pueden actualizarse durante la jornada, de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas. Por eso, es importante consultar el mapa oficial para conocer el nivel de advertencia correspondiente a cada localidad.