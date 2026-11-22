El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la caída de mucha agua en distintas zonas del país. Los riesgos y el pronóstico.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas para este domingo 22 de noviembre en cuatro provincias. Esta categoría advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden provocar daños y obligar a interrumpir temporalmente las actividades habituales.
Según indicó el organismo que depende del Ministerio de Defensa, las zonas alcanzadas por la advertencia naranja por tormentas son algunos sectores de Formosa y Misiones. Además, rige una alerta amarilla por lluvias para Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Alerta por tormentas
El norte de Misiones presenta una alerta naranja por tormentas aisladas fuertes y/o severas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual.
A su vez, el sur de Misiones y el sureste de Formosa serán afectados por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Alerta por lluvias
Tierra del Fuego y zona costera de Santa Cruz, al igual que el sudeste de la provincia, serán afectadas por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descartan algunas tormentas de forma aislada.
Recomendaciones
Alerta naranja por tormentas
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio apilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Alerta amarilla por tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta amarilla por lluvias
- 1- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
Los niveles de alerta del SMN
Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.
Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.
Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.
Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.
Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.
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