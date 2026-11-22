El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la caída de mucha agua en distintas zonas del país. Los riesgos y el pronóstico.

Alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias, hay cuatro provincias afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas para este domingo 22 de noviembre en cuatro provincias. Esta categoría advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden provocar daños y obligar a interrumpir temporalmente las actividades habituales.

Según indicó el organismo que depende del Ministerio de Defensa, las zonas alcanzadas por la advertencia naranja por tormentas son algunos sectores de Formosa y Misiones . Además, rige una alerta amarilla por lluvias para Santa Cruz y Tierra del Fuego .

El norte de Misiones presenta una alerta naranja por tormentas aisladas fuertes y/o severas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual.

A su vez, el sur de Misiones y el sureste de Formosa serán afectados por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta por lluvias

Tierra del Fuego y zona costera de Santa Cruz, al igual que el sudeste de la provincia, serán afectadas por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descartan algunas tormentas de forma aislada.

Recomendaciones

Alerta naranja por tormentas

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio apilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Alerta amarilla por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta amarilla por lluvias

1- Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.