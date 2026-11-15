Hay alerta amarilla por tormentas y granizo para este domingo 15 de noviembre: las seis provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió intensas lluvias y actividad eléctricias. El pronóstico para todo el país.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 15 de noviembre en seis provincias.

Esta categoría advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden provocar daños y obligar a interrumpir temporalmente las actividades habituales.

Según indicó el organismo que depende del Ministerio de Defensa, las zonas alcanzadas por la advertencia nivel amarilla son Chubut , La Pampa , Mendoza , Neuquén , Río Negro y San Luis .

El clima en el país

Para este domingo, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de de 9°C y una máxima de 17°C. El lunes se espera que la temperatura se mantenga estable, sin pronóstico de precipitaciones y con condiciones similares de nubosidad.

En la provincia de Buenos Aires, se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 17°C. Al igual que en la Ciudad, habrá neblina por la mañana, con bajas probabilidades de precipitaciones. Desde el mediodía, el cielo estará mayormente nublado, mientras que para los días siguientes no se pronostican lluvias.

En Córdoba, las temperaturas irán de 12°C a 18°C; en Tucumán, oscilarán entre 13°C y 20°C; y en Santa Fe, se espera una mínima de 11°C y una máxima de 21°C. En Entre Ríos, los valores se ubicarán entre 11°C y 20°C; en Jujuy, entre 10°C y 20°C; en Salta, entre 10°C y 22°C; y en Misiones, entre 13°C y 22°C.

En La Rioja, se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 22°C; en Santiago del Estero, las temperaturas irán de 14°C a 24°C; en San Luis, de 10°C a 20°C; y en San Juan, de 10°C a 21°C. En Mendoza, se esperan valores entre 8°C y 18°C; en Río Negro, entre 7°C y 15°C; en Chubut, entre 8°C y 17°C; y en Santa Cruz, entre 7°C y 14°C.

Recomendaciones por tormentas

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para que la población extreme los cuidados durante el desarrollo de las condiciones meteorológicas adversas. El objetivo es prevenir accidentes, reducir posibles daños materiales y evitar situaciones que puedan poner en peligro la integridad de las personas.

Tormentas fuertes y ráfagas de más de 90 km/h: las zonas afectadas.

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.