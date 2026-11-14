Resultados de las quinielas de hoy 14 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 14 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 8577
1° 8577, 2° 7784, 3° 0030, 4° 9353, 5° 5380, 6° 4628, 7° 3452, 8° 3986, 9° 1022, 10° 3868, 11° 8574, 12° 0312, 13° 4161, 14° 9449, 15° 2632, 16° 0310, 17° 7162, 18° 4278, 19° 6786, 20° 4242
El Primero
Cabeza: 4589
1° 4589, 2° 6065, 3° 3231, 4° 9637, 5° 3578, 6° 4095, 7° 7642, 8° 0428, 9° 0295, 10° 7447, 11° 5157, 12° 1041, 13° 4459, 14° 0084, 15° 8493, 16° 3745, 17° 2138, 18° 7836, 19° 8171, 20° 5032
La Matutina
Cabeza: 8716
1° 8716, 2° 8833, 3° 3803, 4° 3249, 5° 6492, 6° 0015, 7° 7171, 8° 0620, 9° 2483, 10° 8240, 11° 0999, 12° 4056, 13° 5119, 14° 4567, 15° 4564, 16° 8382, 17° 4245, 18° 5538, 19° 2448, 20° 0635
La Vespertina
Cabeza: 7512
1° 7512, 2° 6036, 3° 6048, 4° 7427, 5° 8358, 6° 6606, 7° 9177, 8° 3315, 9° 9684, 10° 8594, 11° 1180, 12° 6986, 13° 4574, 14° 5602, 15° 2275, 16° 4599, 17° 0060, 18° 6581, 19° 6084, 20° 9150
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 5903
1° 5903, 2° 6610, 3° 4368, 4° 4538, 5° 3057, 6° 3570, 7° 3917, 8° 3040, 9° 0011, 10° 7734, 11° 5399, 12° 9911, 13° 3766, 14° 9736, 15° 7530, 16° 8094, 17° 2306, 18° 0573, 19° 2017, 20° 8265
El Primero
Cabeza: 9485
1° 9485, 2° 2533, 3° 8055, 4° 0680, 5° 4550, 6° 9732, 7° 6768, 8° 9960, 9° 8820, 10° 6719, 11° 8162, 12° 6165, 13° 1856, 14° 5780, 15° 6723, 16° 8186, 17° 2758, 18° 3637, 19° 5620, 20° 3837
La Matutina
Cabeza: 2508
1° 2508, 2° 7692, 3° 8836, 4° 8367, 5° 7813, 6° 4628, 7° 6083, 8° 6618, 9° 3060, 10° 5401, 11° 7880, 12° 1221, 13° 7630, 14° 8155, 15° 3246, 16° 0056, 17° 9632, 18° 1007, 19° 0795, 20° 3202
La Vespertina
Cabeza: 4650
1° 4650, 2° 9747, 3° 5989, 4° 1273, 5° 1614, 6° 4953, 7° 5273, 8° 5667, 9° 2023, 10° 9571, 11° 2991, 12° 6475, 13° 3266, 14° 3686, 15° 5458, 16° 0466, 17° 4590, 18° 5184, 19° 4761, 20° 6334
La Nocturna
Cabeza: 0047
1° 0047, 2° 6576, 3° 9285, 4° 7506, 5° 8616, 6° 6967, 7° 6216, 8° 6902, 9° 7009, 10° 5766, 11° 4783, 12° 1089, 13° 6709, 14° 4882, 15° 1218, 16° 2511, 17° 4818, 18° 0682, 19° 2315, 20° 8205
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 6864
1° 6864, 2° 1825, 3° 4917, 4° 3300, 5° 8738, 6° 5150, 7° 8232, 8° 4055, 9° 8481, 10° 9540, 11° 9824, 12° 9956, 13° 6497, 14° 8912, 15° 1397, 16° 2991, 17° 0493, 18° 4584, 19° 3606, 20° 2495
El Primero
Cabeza: 6219
1° 6219, 2° 9577, 3° 2265, 4° 3953, 5° 6580, 6° 1775, 7° 4645, 8° 0350, 9° 6235, 10° 1691, 11° 0839, 12° 8008, 13° 8852, 14° 8540, 15° 3982, 16° 5685, 17° 1914, 18° 3345, 19° 0085, 20° 3508
La Matutina
Cabeza: 2215
1° 2215, 2° 6125, 3° 1207, 4° 0120, 5° 9310, 6° 0336, 7° 2328, 8° 2752, 9° 4595, 10° 5139, 11° 1433, 12° 8637, 13° 1299, 14° 3361, 15° 7159, 16° 0517, 17° 0715, 18° 7787, 19° 5415, 20° 1719
La Vespertina
Cabeza: 0478
1° 0478, 2° 8476, 3° 3894, 4° 8491, 5° 2612, 6° 3838, 7° 1592, 8° 1879, 9° 1420, 10° 8688, 11° 4936, 12° 0103, 13° 3109, 14° 5101, 15° 3200, 16° 2559, 17° 0617, 18° 7165, 19° 9064, 20° 4025
La Nocturna
Cabeza: 6824
1° 6824, 2° 2374, 3° 3844, 4° 8238, 5° 8864, 6° 8654, 7° 0158, 8° 9211, 9° 7851, 10° 7343, 11° 6249, 12° 3910, 13° 6261, 14° 9388, 15° 2256, 16° 5957, 17° 9980, 18° 4023, 19° 2496, 20° 6783
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 5470
1° 5470, 2° 3957, 3° 1885, 4° 0801, 5° 8325, 6° 0618, 7° 4473, 8° 0946, 9° 8907, 10° 4042, 11° 0132, 12° 5740, 13° 6453, 14° 7983, 15° 0446, 16° 5169, 17° 8951, 18° 8279, 19° 5226, 20° 1664
El Primero
Cabeza: 6757
1° 6757, 2° 7949, 3° 3903, 4° 3401, 5° 9456, 6° 1597, 7° 7038, 8° 2265, 9° 1181, 10° 9652, 11° 5170, 12° 1363, 13° 5458, 14° 7753, 15° 4996, 16° 6395, 17° 7544, 18° 3532, 19° 1034, 20° 1166
La Matutina
Cabeza: 4974
1° 4974, 2° 4235, 3° 7161, 4° 4278, 5° 1849, 6° 2964, 7° 0943, 8° 4456, 9° 6150, 10° 5333, 11° 4896, 12° 5849, 13° 0656, 14° 6438, 15° 3110, 16° 7420, 17° 8878, 18° 9624, 19° 7085, 20° 0734
La Vespertina
Cabeza: 3150
1° 3150, 2° 5047, 3° 1612, 4° 5588, 5° 1977, 6° 7421, 7° 9931, 8° 4413, 9° 1880, 10° 4895, 11° 0730, 12° 9901, 13° 5812, 14° 3098, 15° 1438, 16° 5484, 17° 9729, 18° 0435, 19° 0245, 20° 6780
La Nocturna
Cabeza: 9295
1° 9295, 2° 3403, 3° 5614, 4° 2149, 5° 0770, 6° 4991, 7° 8190, 8° 9766, 9° 4313, 10° 0350, 11° 5048, 12° 1274, 13° 8348, 14° 1118, 15° 0390, 16° 8552, 17° 5425, 18° 9089, 19° 0138, 20° 0593
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 9505
1° 9505, 2° 9289, 3° 9214, 4° 1612, 5° 1602, 6° 3310, 7° 5312, 8° 4843, 9° 5616, 10° 7988, 11° 1164, 12° 1606, 13° 5432, 14° 8668, 15° 8316, 16° 9321, 17° 8504, 18° 5046, 19° 2796, 20° 6400
El Primero
Cabeza: 0486
1° 0486, 2° 5169, 3° 5865, 4° 3193, 5° 5682, 6° 8860, 7° 4494, 8° 6123, 9° 9553, 10° 6594, 11° 3923, 12° 8260, 13° 8041, 14° 2695, 15° 6079, 16° 2148, 17° 0116, 18° 3858, 19° 0343, 20° 5187
La Matutina
Cabeza: 9074
1° 9074, 2° 6947, 3° 0759, 4° 7874, 5° 1233, 6° 7973, 7° 8194, 8° 1454, 9° 1809, 10° 9727, 11° 7409, 12° 1098, 13° 9950, 14° 6077, 15° 8608, 16° 4988, 17° 9737, 18° 0072, 19° 1270, 20° 6050
La Vespertina
Cabeza: 5073
1° 5073, 2° 1940, 3° 8353, 4° 7222, 5° 0651, 6° 5118, 7° 2225, 8° 0741, 9° 9783, 10° 9795, 11° 7501, 12° 8053, 13° 9681, 14° 5050, 15° 7853, 16° 4288, 17° 9585, 18° 2795, 19° 5028, 20° 8567
La Nocturna
Cabeza: 6682
1° 6682, 2° 3563, 3° 2624, 4° 9247, 5° 8475, 6° 8827, 7° 0990, 8° 6899, 9° 0199, 10° 2098, 11° 9481, 12° 1319, 13° 0844, 14° 1257, 15° 3864, 16° 7730, 17° 9030, 18° 5466, 19° 6884, 20° 5888
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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