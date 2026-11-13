Construyen el túnel vial submarino más largo y profundo del mundo: tendrá rotondas bajo el mar

Una de las rotondas excavadas bajo Kvitsøy, donde Rogfast conectará con el ramal hacia la isla.

Construyen el túnel vial submarino más largo del mundo y tendrá rotondas bajo el mar. Cuando esté habilitado, será además el más profundo que exista.

Se llama Rogfast y tendrá 26,7 kilómetros de extensión. Las galerías se excavan en la roca situada debajo del fondo marino.

Noruega construye bajo un fiordo un túnel por el que los vehículos circularán a casi 400 metros bajo el nivel del mar.

El proyecto tendrá un cruce poco habitual para un recorrido de estas características: dos rotondas subterráneas conectarán la vía principal con un ramal hacia la isla de Kvitsøy.

Un operario recorre las obras de Rogfast en el sector de Kvitsøy. (Foto: Implenia).

La conexión unirá Randaberg y Bokn, en la región de Rogaland, y formará parte de la ruta E39, sobre la costa occidental noruega. Reemplazará un cruce en ferry por el fiordo de Boknafjorden y permitirá ahorrar unos 40 minutos en el viaje entre Stavanger y Bergen, según la Administración de Carreteras de Noruega.

Dos galerías, cuatro carriles y pasos de evacuación

La circulación estará dividida en dos tubos independientes, con dos carriles en cada uno. Cada galería estará destinada a un sentido de marcha, de modo que los vehículos que viajen en direcciones opuestas quedarán separados por la roca. Entre ambas habrá conexiones transversales para la evacuación ante una emergencia.

Esos pasos permitirán trasladarse de una galería a la otra si un incidente obliga a abandonar el sector afectado. El sistema de seguridad debe resolver, además, cómo renovar el aire y extraer el humo ante un incendio en un recorrido que se extiende durante casi 27 kilómetros bajo el mar.

Para la ventilación, el proyecto prevé dos conductos verticales de 211 metros de profundidad, con diámetros de 9,4 y 8,6 metros. Uno sacará el aire usado y el otro aportará aire fresco. El 24 de febrero de 2026 se completó la apertura del primero, que conecta la superficie con una gran sala de ventilación.

Para qué servirán las rotondas bajo la isla

El cruce bajo Kvitsøy tendrá una organización en dos niveles, con rotondas y rampas de entrada y salida hacia las galerías principales. Desde allí, un ramal de 3,7 kilómetros llegará a la isla y distribuirá el tránsito que ingrese o abandone el túnel desde ese punto.

La isla también funciona como un frente de excavación intermedio. Los equipos trabajan desde allí hacia el norte y el sur, hasta encontrarse con los tramos que avanzan desde Bokn y Randaberg. Ese esquema permite construir desde tres puntos en simultáneo y acortar el tiempo necesario para completar el recorrido.

Cuándo abrirá Rogfast y cómo controlan la excavación

Las obras comenzaron en 2018, requieren perforaciones y voladuras para abrirse paso en el subsuelo. El trazado atraviesa rocas de distinto origen, con fracturas y condiciones que cambian a lo largo del recorrido. Por eso, el avance exige revisar tanto la excavación como los refuerzos que sostienen las galerías.

El servicio de ferry entre Arsvågen y Mortavika será reemplazado por el túnel Rogfast. (Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen).

El Instituto Geotécnico de Noruega participa en el control independiente de esos trabajos, contratado por la autoridad vial. Su tarea abarca los tres sectores del túnel principal y la conexión con Kvitsøy, y consiste en verificar que la excavación y el sostenimiento de la roca cumplan los requisitos del proyecto.

La apertura está prevista para 2033, una fecha que el Gobierno noruego mantuvo en la documentación del presupuesto de 2027. Antes de habilitar el tránsito deberán realizarse las pruebas de los sistemas y quedar listos los accesos necesarios. El cronograma también contempla coordinar esa etapa con las obras de la E39 en el extremo sur.