La vitamina D cumple funciones esenciales para el organismo. Por eso es importante saber cuáles son los niveles normales en sangre según la edad.

Niveles adecuados de Vitamina D, según la edad: la tabla de los valores en sangre recomendados

Los médicos señalan que la vitamina D es un nutriente importante que el cuerpo necesita, junto con el calcio, para formar los huesos y mantenerlos sanos. ¿Cuáles son los niveles normales en sangre según la edad?

Lo cierto es que el organismo puede absorber el calcio solamente si tiene suficiente vitamina D (el calcio es un componente fundamental de los huesos). Asimismo, la vitamina D también cumple muchas otras funciones en el organismo: la salud del sistema inmunitario; el funcionamiento de los músculos y las neuronas cerebrales.

Para saber con exactitud la cantidad de vitamina D disponible en el organismo, se efectúa un análisis que mide la concentración de 25-hidroxivitamina D.

La vitamina D cumple muchas funciones en el organismo: la salud del sistema inmunitario; el funcionamiento de los músculos y las neuronas cerebrales.

De este modo, los resultados se expresan habitualmente en nanogramos por mililitro (ng/mL). Así, y de acuerdo a los parámetros empleados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), los diferentes valores de vitamina D en sangre indican lo siguiente:

Valores inferiores a 12 ng/mL: deficiencia.

Valores ubicados entre 12 y 20 ng/mL: pueden considerarse insuficientes para la salud ósea.

Valores ubicados en una concentración de 20 ng/mL o superior: resulta adecuada para la mayoría de las personas.

Valores por encima de 50 ng/mL: pueden asociarse con efectos perjudiciales para la salud.

La ingesta de vitamina D que el cuerpo requiere según la edad

Si bien los expertos en medicina no establecieron un valor único que determine la suficiencia de vitamina D en cada persona, lo cierto es que las recomendaciones internacionales precisan diferentes cantidades de consumo diario según la etapa de la vida:

Primer año de vida: los bebés precisan alrededor de 400 unidades internacionales (UI) por día.

Entre el primer año y los 18 años : aumenta a 600 UI diarias.

Adultos de entre 19 y 70 años : 600 UI.

Para adultos de 71 años o más : necesitan aproximadamente 800 UI por día.

Embarazadas y mujeres durante la lactancia: 600 UI diarias.

Estos valores indican referencias y no implican que todas las personas deban consumir suplementos (la necesidad de recibir una dosis adicional debe ser evaluada por un médico).

El cuerpo también produce vitamina D cuando se expone directamente a la luz solar.

¿Dónde se encuentra y cómo se genera la vitamina D?

La vitamina D no se encuentra en muchos alimentos, a menos que se la agregue. Se suele añadir a la leche y a los cereales fortificados. También está presente en la yema de huevo y en pescados como el salmón, la caballa y la sardina. El cuerpo también produce vitamina D cuando se expone directamente a la luz solar.

Las señales que podrían indicar la falta de vitamina D

En adultos : debilidad muscular, dolor en los huesos, dificultades para realizar determinadas actividades físicas y cansancio persistente.

: debilidad muscular, dolor en los huesos, dificultades para realizar determinadas actividades físicas y cansancio persistente. En niños: una deficiencia grave por la ausencia de vitamina D puede provocar raquitismo, una enfermedad que afecta el desarrollo y la fortaleza de los huesos.

Por ello, si es que se cree que no se está obteniendo suficiente vitamina D, es importante hacer la consulta con un médico. Así, es posible realizarse un simple análisis de sangre para de ese modo comprobar los niveles de la vitamina D en la sangre.