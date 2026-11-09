Bombazo en Neuquén con fecha confirmada: las elecciones municipales y provinciales serán en verano

Este lunes, y por decreto, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido dejaron establecido el cronograma de los comicios del año que viene.

El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido confirmaron este lunes , por decreto, el llamado a elecciones 2027, dando el puntapié inicial a lo que será la carrera por la reelección para el mandatario provincial; y la definición de quién sucederá al jefe comunal capitalino.

El mes pasado, Figueroa firmó otro decreto, el 1669, que habilitó a iniciar el proceso licitatorio del sistema de Boleta Única Electrónica, tanto para los comicios de la provincia de Neuquén, como también de los municipios y comisiones de fomento que están atados a la fecha provincial.

Para la contratación se tuvo en cuenta un caudal de votantes de unos 630.000 electores, cálculo que surgió del último padrón electoral definitivo disponible del año pasado.

A las urnas

La fecha de los comicios será el 14 de febrero. En la provincia, junto con la elección del gobernador y vice, se renovará la totalidad de bancas de la Legislatura y se elegirán también consejeros escolares.

En Neuquén capital se votará para la categoría a intendente, que definirá al sucesor de Gaido al frente del Municipio (todo apunta que la candidata por el oficialismo será María Pasqualini), concejales y una consulta Popular (por Sí o No), respecto a la enmienda del artículo 53 de la Carta Orgánica, que tiene como objetivo congelar y establecer un tope máximo de 20 concejales (hoy son 18).

También irán a las urnas el 14 de febrero Chos Malal, Centenario, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Zapala y Plaza Huincul.

Lo mismo que los municipios de segunda categoría, como Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Senillosa, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia.

Y los de tercera, como Bajada del Agrio, Barrancas, Caviahue-Copahue, El Cholar, El Huecú, Huinganco, Las Coloradas, Los Miches, Taquimilán y Tricao Malal. Y todas las comisiones de fomento.

Elecciones 2027 en Neuquén: los candidatos

Figueroa y Gaido ya tienen sus candidatos a intendente definidos en la mayoría de los municipios de la provincia, con un esquema que implica que tanto los que se postulen por el partido del jefe comunal capitalino (Primero Neuquén), como aquellos que lo hagan a través de Comunidad o algún otro espacio político aliado al gobierno provincial, irán en apoyo a la reelección de Figueroa en 2027.

Tal como publicó LM Neuquén, en Chos Malal habrá tres candidatos. Una de ellas será una mujer, que se presentará por Primero Neuquén. Se trata de Virginia Della Cha, concejal de un partido vecinal.

El otro postulante será el actual intendente Nicolás Albarracin, que irá con el sello de Comunidad; mientras que Hugo Gutiérrez (ex jefe comunal de esta localidad del norte neuquino) se postulará por el partido Avanzar, espacio político aliado del gobierno provincial.

En Zapala, Diego Villegas será el candidato a intendente por Primero Neuquén. En esta ciudad también podría presentarse, con el sello de Comunidad, Diego Koopmann, hermano de Carlos, actual intendente que ya cumplió dos mandatos y que no puede volver a ser elegido.

Competencia interna

Dentro de Centenario, el actual intendente Esteban Cimolai anticipó que buscará ir por su reelección y que deberá definir si lo hará por el sello de su partido vecinal (Somos Centenario) o por Comunidad, espacio al que se afilió hace poco tiempo.

Pero allí también se presentará Jorge Alberti, por Primero Neuquén. Se trata de un médico, de reconocida trayectoria, que fue candidato a intendente por el espacio político de Figueroa en 2023 y que estuvo a punto de coronarse en esa instancia. También integró la lista de diputados de La Neuquinidad en las elecciones nacionales de 2025.

A su vez, en Senillosa, Luciano Debbaudt será el candidato de Primero Neuquén y Lucas Páez, actual intendente, el de Comunidad.

En Plaza Huincul, Nelson Álvarez irá como candidato a jefe comunal en representación de Primero Neuquén, mientras que Claudio Larraza (por Comunidad) buscará su reelección al frente de ese municipio.

Por otra parte, en Villa El Chocón, tanto Comunidad como Primero Neuquén (que tendrán sus listas propias de candidatos a concejales) unificarán su apoyo al actual jefe comunal, Pablo Di Fonzo.

También cuenta con candidatos confirmados Junín de los Andes. Allí, el actual intendente, Luis Madueño, irá por su reelección con el sello de Comunidad, mientras que su viceintendente, Fabián González, será candidato por Primero Neuquén.

Además, en esa localidad podría haber un tercero en discordia. Se trata del exjefe comunal Carlos Corazini, que llevaría el sello de Avanzar.

En Las Lajas, María Espinosa buscará volver a la intendencia en representación de Primero Neuquén, mientras que Pablo Cortez, actual intendente, se presentará por Comunidad.

Por último, los candidatos confirmados en Aluminé son Diego Victoria, actual intendente, irá por su reelección con el sello de Comunidad, y competirá contra Flavia Cuiñas, que actualmente se desempeña como Directora Regional del Distrito Educativo XI, y que será candidata por Primero Neuquén.