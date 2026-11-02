Desde la CNE recomendaron verificar los datos con tiempo y poder presentar reclamos por errores.

Habilitaron el padrón provisorio para las elecciones 2027: cómo revisar los datos y qué pasa si no aparezco.

Este lunes, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón electoral provisorio para las elecciones de 2027 , donde se eligirán presidente y vice, y también se renovará parcialmente la composición del Congreso de la Nación.

En esta primera etapa, la información disponible incluirá el nombre y apellido de cada electo r, además de la sección y el circuito electoral en los que se encuentra registrado. No se informa el establecimiento ni la mesa donde deberá votar cada ciudadano. Esos datos estarán disponibles cuando se publique el padrón definitivo .

Desde la CNE recomendaron verificar los datos con tiempo, para evitar inconvenientes en los comicios del próximo año, en particular en los casos de cambios de domicilio o modificaciones en los datos personales.

"La participación electoral comienza también con la información. Revisar el padrón es una manera sencilla de contribuir a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto", indicaron a través de un comunicado.

Dónde y cómo revisar los datos del padrón electoral 2027

Hasta el 30 de noviembre, los ciudadanos podrán verificara través del sitio web www.padron.gob.ar, si figuran en el Registro Nacional de Electores y pedir correcciones si encuentran errores u omisiones.

Para realizar las consultas se debe colocar el DNI, género y distrito electoral, o sea, la jurisdicción en la que se tiene domicilio. Este paso está dirigido para aquellos que votan por primera vez y conocer si están habilitados.

Qué pasa si no aparezco en el padrón provisorio

Los ciudadanos que no figuren en el padrón no podrán emitir su voto en los comicios. Por esta razón, quienes deseen realizar una modificación tendrán la posibilidad de subsanar errores u omisiones hasta noviembre de este año.

Así lo establece el Artículo 27 del Código Electoral Nacional, al respecto: "Los electores que, por cualquier causa, no figurasen en los padrones provisionales o estuviesen anotados erróneamente tendrán derecho a reclamar ante el juez federal con competencia electoral durante un plazo de 15 días corridos a partir de la publicación".

Tras el período de revisión y las actualizaciones correspondientes, la Justicia Electoral avanzará con la elaboración del padrón definitivo, de acuerdo con los plazos establecidos por la legislación vigente.

En el mismo se incorporarán a los nuevos electores. Se trata de los adolescentes que hicieron la renovación de su DNI a los 14 años, y que tendrán 16 y 17 años al momento de celebrarse los comicios.

Que se vota en 2027 en Argentina

El año que viene se vota a la fórmula presidencial que estará a cargo del mandato en el período 2027-2031. También se se elegirán 130 bancas de la cámara de Diputados, y 24 del Senado.

Según la legislación vigente, el día de las elecciones generales debe llevarse a cabo el cuarto domingo de octubre, asegurando una fecha preestablecida para el electorado. De esta manera, las elecciones serían el domingo 24 de octubre de 2027.

También hay 21 provincias que elegirán al próximo gobernador. Las provincias que tendrán otra elección más son: Buenos Aires, ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Neuquén, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.