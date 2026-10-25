 Peter Lamelas: "Vamos a invertir de acá al final de 2027 porque vienen elecciones clave en Argentina"

Tras el anuncio de una serie de acuerdos e inversiones que ratifican el respaldo de Estados Unidos al desarrollo de Vaca Muerta como motor de la seguridad energética argentina, la creación de empleo y el ingreso de divisas al país, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, visitó Neuquén y aseguró que el aporte de su país continuará siempre que la Argentina "avance hacia adelante y no vuelva atrás".

El diplomático aterrizó en Neuquén para participar de la Expo Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia 2026 . También ofreció un discurso en el Energy Trade Mission organizado por la Cámara de Comercio Argentina Texana (ATCC), donde brindó una entrevista exclusiva a LM Neuquén para repasar el vínculo bilateral y el potencial de Vaca Muerta en un escenario atravesado por el advenimiento de las elecciones que definirán una posible continuidad o un cambio de gestión tanto a nivel nacional como provincial.

Lamelas auguró la llegada de más inversiones a la región, tanto del Estado norteamericano como de empresas de su país, que deciden desembarcar en la zona por la previsibilidad que hoy ofrece la Argentina y el voto de confianza que ofrece el propio gobierno de Donald Trump al futuro argentino.

¿Qué potencial económico observa en la Argentina y específicamente en Neuquén?

Los Estados Unidos tienen una relación clave ahora con la Argentina y estamos invirtiendo en Argentina. Una de las provincias más importantes es Neuquén. La industria de la gasolina y el petróleo es muy importante para el futuro de Argentina y para el futuro del mundo. Por eso estoy aquí, para ver si podemos traer más inversiones para desarrollar más la industria de los hidrocarburos.

Y aseguró que ese respaldo no se da solamente desde el discurso sino con apoyo financiero concreto.

Los Estados Unidos no estamos aquí solamente con las palabras, también con la plata. Estamos trayendo la plata sobre la mesa. Nosotros estamos apoyando el pueblo argentino. Creemos en el rumbo que están tomando y estamos ayudando con financiamiento, con inversiones. Hay muchas compañías de los Estados Unidos invirtiendo aquí en Neuquén y en Argentina. Yo creo que eso va a ser muy bueno para el futuro de Argentina, porque es lo que el mundo necesita y lo que los Estados Unidos está apoyando. Yo hice un cálculo de que podemos invertir los Estados Unidos hasta 20 mil millones de dólares aquí en la Argentina, no solamente en la del exem del banco Exim sino con financiamiento del Departamento de Estado, la Development Finance Corporation, con inversiones del Ejército en seguridad y otras organizaciones de Estados Unidos.

¿Considera que el respaldo de Estados Unidos está supeditado a la continuidad del gobierno de Javier Milei?

Nosotros estamos apostando por este gobierno, el gobierno de Javier Milei. Ellos están en el camino apropiado, porque proponen más libertad, más desarrollo económico y están abriéndose al mundo. Como dice MileI, ¡viva la libertad, c*****! Los Estados Unidos estamos atrás de eso. Vamos a empezar a desarrollar las industrias americanas aquí y las industrias del mundo van a empezar a invertir en los proyectos que hay aquí en Argentina. Estamos mirando al año 2027 porque vienen las elecciones del presidente Milei y son muy importantes. Nosotros estamos invirtiendo este dinero ahora, este año y el año que viene. No puedo pensar lo que va a pasar en el 2028 ni en el 2029. Estamos mirando de aquí al final del 2027.

¿Cómo siguen esos proyectos de inversiones a la región?

Necesitamos que el Congreso ratifique el acuerdo de reciprocidad comercial para que entonces se pueda liberar más capital y más inversiones en la Argentina. También estamos esperando por tratado de patentes para liberar patentes de la industria farmacéutica y de medicinas para que ellos puedan seguir invirtiendo en Argentina. El CAeME (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales) nos dijo que en 6 años pueden generar por lo menos 8.000 millones de dólares en inversiones en Argentina y las industrias petroleras también en los Estados Unidos quieren invertir más.

¿Qué es lo que falta para que más empresarios de Estados Unidos desembarquen en la zona?

Los negocios están mirando lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Cuando nosotros decidimos invertir y financiar a YPF con este proyecto de 6000 millones de dólares, el mundo se da cuenta que los Estados Unidos confían en Argentina. Entonces, compañías financieras como JP Morgan van a invertir, porque esperan que el gobierno de los Estados Unidos lo haga primero. También hay gente que están esperando para la elección de 2027. Pero a esa gente yo le digo que inviertan ahora porque después que el presidente Milei gane otra vez, van a tener que esperar al final de la fila, y va a haber una fila de tanta gente interesada en invertir. Si quieren invertir, que ponga la plata hoy y enseñen que creen en Argentina hoy, antes de la elecciones, después no vamos a tener tiempo porque va a haber mucha gente en la puerta.

La capacidad de transporte se convirtió en uno de los cuellos de botella para Vaca Muerta, ¿qué perspectivas se abren con el anuncio del corredor Andes - Atlántico? ¿Cuándo consideran que podría verse un impacto para la industria?

El corredor es muy importante porque es una iniciativa para asegurar las cadenas de suministro, no solamente de energía, sino de minerales críticos. Aseguran las cadenas para que salgan de los pozos, y de las minas hasta el mar Atlántico. Incluyen trenes, carreteras, una hidrovía para que esos recursos que Argentina está utilizando para crecer y potenciar la economía, se pueden desarrollar, transferir y vendérselo al resto del mundo. Eso hace que la plata llegue a la Argentina, al pueblo argentino, a través de más trabajos y más negocios. La primera inversión que hicimos fue en YPF, con esos 6 mil millones de dólares, pero van a venir muchos más.

También ha expresado su preocupación por el vínculo de las empresas locales con proveedores de tecnología china.

Nosotros en los Estados Unidos no aceptamos las compañías de tecnología como Huawei y GTE, porque tienen lo que llamamos "puertas traseras". En la corte de Nueva York hay ahora mismo un caso contra Huawei por robo de patentes, espionaje y corrupción. En Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, no se puede comprar ni vender un equipo de Huawei, y tampoco en Alemania. En Canadá e Inglaterra hay leyes contra eso. Es porque ya sabemos que esas tecnologías no son de confianza. La ley de inteligencia china dice que el gobierno chino y el Partido Comunista Chino tienen acceso a los datos de cualquier compañía, porque no son compañías privadas como las del mundo occidental. Si tienen acceso a esos datos pueden tomarlos y hacer lo que quieran en secreto.

Yo creo que los datos van a ser más importantes que la energía en el futuro. Y el consejo que le podemos dar a la Argentina es que elegir esa tecnología no es una buena decisión. Cuando nosotros estamos invirtiendo tanto dinero, nuestro dinero está en riesgo también. Los datos que nosotros estamos compartiendo aquí con Argentina y con los negocios están en riesgo. Y el consejo que damos al gobierno argentino es que tiene que asegurar sus datos.

Neuquén ha expresado su interés por ampliar la matriz productiva más allá de Vaca Muerta, ¿hay otros rubros de interés para las inversiones de Estados Unidos?

Estoy aquí para ver qué podemos traer de los Estados Unidos y qué hay aquí para ofrecerle al mundo. Como embajador, soy un intermediario entre Estados Unidos Argentina y me interesa qué información le puedo ofrecer al gobierno y a las industrias americanas, ver cómo los podemos interesar en Vaca Muerta y en otras provincias. Además del petróleo, nos interesa la minería, la naturaleza, el turismo.